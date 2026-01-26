Умерла известная российская телеведущая Вероника Ганич

26 января 2026, 12:05

Актриса и телеведущая Вероника Ганич умерла в возрасте 59 лет

Фото: iStock/Robert Nieznanski

В возрасте 59 лет умерла известная российская телеведущая и актриса Вероника Ганич. Об этом сообщила команда телепроекта «География на вкус», передает ТАСС.





Точная причина смерти Ганич не названа.





«Нам бесконечно жаль и очень больно от этой чудовищной потери. Но энергия Ники останется с нами — в делах, которые она начала, и которые мы в память о ней продолжим. Светлая память. Соболезнования семье и близким», — заявила команда телепроекта.