Умерла известная российская телеведущая Вероника Ганич
Актриса и телеведущая Вероника Ганич умерла в возрасте 59 лет
В возрасте 59 лет умерла известная российская телеведущая и актриса Вероника Ганич. Об этом сообщила команда телепроекта «География на вкус», передает ТАСС.
Точная причина смерти Ганич не названа.
«Нам бесконечно жаль и очень больно от этой чудовищной потери. Но энергия Ники останется с нами — в делах, которые она начала, и которые мы в память о ней продолжим. Светлая память. Соболезнования семье и близким», — заявила команда телепроекта.
Вероника Ганич завершила обучение в Театральном институте имени Бориса Щукина в 1987 году. Вела программу «Субботник» на канале «Россия 1» вместе с моделью и телеведущей Оксаной Федоровой, а также одну из рубрик утреннего шоу на НТВ. Помимо этого, Ганич участвовала в проекте «География на вкус» на канале «Еда» и писала книги о кулинарии. Актриса также известна своими ролями в сериалах «Кулагин и партнеры» и «Гаражи» и других фильмах.