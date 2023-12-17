Ушел из жизни участник первой советской экспедиции на Эверест

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Ушел из жизни один из участников первой советской экспедиции на Эверест Эдуард Мысловский. Эту информацию распространила Федерация альпинизма России.
В декабре 2022 года скончалась Людмила Аграновская, также известная как «Снежный барс» — первая получившая это звание в СССР. Ее называли «Лыжной бабушкой Камчатки», сказал губернатор Камчатского края Владимир Солодов.
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