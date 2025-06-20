Ушел из жизни Яков Безель, генконструктор системы ПВО Москвы

Умер Яков Безель, занимавшийся системами ПВО Москвы и С-50
Фото: iStock / NetPix

Умер генконструктор системы ПВО Москвы Яков Безель. По данным SHOT, причиной смерти стала продолжительная тяжелая болезнь.



86-летний ученый, доктор технических наук, скончался в своей квартире в Москве.

Яков Безель был генеральным конструктором системы ПВО С-50, модернизированной системы ПВО Москвы С-50М и АСУ Пограничных войск. Последние годы работал в концерне «Алмаз-Антей».





Виктория Иванченко

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