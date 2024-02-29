Ушла из жизни актриса Дарья Гончарова, мать Таисии Вилковой

Дополнительные меры поддержки для участников специальной военной операции ввели в Московской области: теперь бесплатную путёвку в центр реабилитации «Ясенки» будет получать не только сам боец, но и один из членов его семьи, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона.