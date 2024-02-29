Ушла из жизни актриса Дарья Гончарова, мать Таисии Вилковой

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Ушла из жизни актриса Дарья Гончарова. Ей было 53 года. Об этом сообщили в подмосковном учреждении «Содружество домов культуры», где она руководила театральной студией.
Гончарова обрела известность своими ролями в фильмах «На углу у Патриарших», «Ландыш серебристый», «Звезда эпохи», «Деффчонки» и других. Она играла небольшие роли, однако запомнилась своими яркими образами. Дочерью Гончаровой является известная актриса Таисия Вилкова. Одним из последних стал фильм, где Гончарова снялась со своей дочерью.
Причина смерти актрисы не называется. Прощание с ней состоится 1 марта в Звенигороде в Соборе Вознесения Господня.
14 февраля стало известно, что в Санкт-Петербурге скончалась актриса Тамара Колесникова. Ей было 84 года. Колесникова проработала на Александринской сцене почти 60 лет. Труппу она покинула в 2022 году.
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Элина Позднякова