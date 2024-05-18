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Ушла из жизни актриса из «Тайн следствия» и «Улиц разбитых фонарей»

На 92-м году жизни умерла актриса Наталия Кудрявцева
18 мая 2024, 15:11
Фото: iStock/Imagesines

Фото: iStock/Imagesines

На 92-м году жизни скончалась заслуженная артистка России Наталия Кудрявцева. Об этом сообщила пресс-служба «Петербург-концерта», где актриса работала более 40 лет.
Впервые на сцену Кудрявцева вышла в 1954 году. Тогда она устроилась в Ленинградский театр юного зрителя, где служила до 1975 года, став ведущей актрисой театра.

После этого в течение 40 лет актриса проработала в «Петербург-концерте».



В последние годы, несмотря на преклонный возраст, Кудрявцева продолжала выступать с романсами на творческих вечерах.

Кроме того, она снялась в 11 полнометражных картинах и сериалах. Она исполнила роли в популярных многосерийных фильмах «Тайны следствия» и «Улицы разбитых фонарей».

Коллектив «Петербург-концерта» во главе с гендиректором и председателем комиссии по культуре, сохранению историко-культурного наследия и развитию туризма Общественной палаты Санкт-Петербурга Екатериной Артюшкиной выразили соболезнования в связи со смертью актрисы.

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Суду стало известно о связях Фомина в руководстве предприятий Минобороны
Арестованный по делу Иванова Фомин имеет связи в руководстве предприятий МО
18 мая 2024, 15:38

Фото: iStock/vladj55

Арестованный по делу замминистра обороны РФ Тимура Иванова соучредитель ООО «ОлимпСитиСтрой» Александр Фомин имеет обширные связи в руководстве предприятий Минобороны. Об этом говорится в постановлении Басманного суда Москвы.
Согласно документу, Фомин — доверенное лицо заместителя министра обороны Российской Федерации. По этой причине он обладает возможностью угрожать свидетелям и другим участникам уголовного судопроизводства либо иным образом влиять на них, чтобы избежать уголовной ответственности.

Напомним, 23 апреля Следственный комитет России сообщил о задержании заместителя министра обороны Тимура Иванова по подозрению в получении взятки. Через несколько дней Басманный районный суд Москвы арестовал совладельца «Олимпситистроя» Александра Фомина по обвинению в рамках дачи взятки заместителю министра обороны Иванову.

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Вице-премьер Словакии рассказал о состоянии Фицо после покушения
Вице-премьер Словакии: состояние Фицо не позволяет перевезти его в Братиславу
18 мая 2024, 15:12

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Министр обороны Словакии Роберт Калиняк заявил, что текущее состояние здоровья премьер-министра Словакии Роберта Фицо после покушения не позволяет его транспортировать в больницу в Братиславе. Об этом политик сообщил во время пресс-конференции.
Калиняк отметил, что Фицо находится в сознании. По словам министра, в ближайшее время можно ожидать позитивный прогноз на восстановление.

Калиняк добавил, что, скорее всего, Фицо не предстоят новые хирургические операции. Уточняется, что правительство Словакии продолжает работу в штатном режиме.

Напомним, 15 мая премьер-министр Словакии Роберт Фицо пострадал в результате стрельбы около здания, где проводилось выездное заседание правительства страны. Политик получил ранения в грудь, живот и конечности.

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#покушение
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Посольства Индии и Пакистана в Киргизии призвали своих граждан быть осторожными
18 мая 2024, 13:58

Фото: iStock/HStocks

Посольства Индии и Пакистана в Киргизии призвали соотечественников быть осторожными после произошедших в Бишкеке беспорядков. Соответствующие сообщения размещены на сайтах индийского и пакистанского диппредставительств.
Напомним, что в ночь на 18 мая в киргизской столице произошли столкновения между жителями города и проживающими в нём студентами из Индии и Пакистана. В результате этого инцидента в больницы обратились 29 человек, двое из которых были госпитализированы. Правоохранительные органы взяли под усиленную охрану общежития, где проживают иностранные студенты.

В посольствах отметили, что несколько общежитий медицинских вузов Бишкека и частные резиденции иностранных студентов подверглись нападению. В этих общежитиях проживают граждане Индии, Пакистана и Бангладеш.

Студентам рекомендовали не покидать общежития без крайней необходимости и в случае возникновения проблем обращаться в диппредставительства.

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#киргизия
#индия
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#опасность
#студенты
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Худрука РАМТ Бородина экстренно госпитализировали в Москве
Mash: художественного руководителя РАМТ Бородина госпитализировали с пневмонией
18 мая 2024, 13:50

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Художественный руководитель Российского академического Молодежного театра (РАМТ) Алексей Бородин был экстренно госпитализирован в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что медики диагностировали у 82-летнего Бородина затяжную пневмонию, которая началась еще в ноябре 2023 года. По данным источника, течение болезни также осложняют кардиологическая и почечная патологии.

В настоящее время врачи оценивают состояние худрука РАМТ как среднетяжелое. Театральный режиссер начал плохо себя чувствовать неделю назад — у него поднялась температура, появились кашель и слабость.

Ранее сообщалось, что известный российский эстрадный артист, юморист и пародист Юрий Аскаров был госпитализирован в одну из московских клиник. Врачи подозревают у него пневмонию.

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#артист
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Стало известно, как бакалавры окончат вуз после введения новой системы образования
Бакалавры смогут завершить обучение без перехода на новую систему образования
18 мая 2024, 12:54

Фото: iStock/SeventyFour

Российские студенты, ныне обучающиеся по программе бакалавриата, смогут завершить учёбу, не переходя на новую систему высшего образования. Об этом пресс-служба Минобрнауки России сообщила РИА Новости.
Отмечается, что студенты, которые обучаются по действующим в настоящее время образовательным программам, смогут доучиться по той же программе, на которую поступили.

В ведомстве подчеркнули, что будет установлено соответствие действующих в данный момент специальностей и направлений подготовки в рамках обновлённой системы высшего образования. Выпускники бакалавриата, которые перейдут на новую систему, смогут продолжить обучение по программ специализированного высшего образования – магистратуры.

Ранее министр образования и науки Валерий Фальков заявил, что с 2025 года в системе российского высшего образования больше не будет использоваться термин «бакалавр».

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#образование
#россия
#вуз
#изменения
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В Подмосковье проводят акцию в память о героях ВОВ «Лес будущего»
18 мая 2024, 12:30

Фото: Telegram-канал Андрея Воробьёва

В Московской области проводят акцию в память о героях Великой Отечественной войны «Лес будущего», об этом сообщил глава региона Андрей Воробьёв в своём Telegram-канале.
«Сегодня мы проводим акцию «Лес будущего» — сажаем деревья в честь героев, которые отдали свои жизни во время Великой Отечественной войны. Она стала частью международной акции «Сад Памяти», которую в 2020 году инициировал наш Президент», — написал Воробьёв.

Фото: Telegram-канал Андрея Воробьёва

По словам губернатора, за время проведения акции в ней успели принять участие более 5,5 миллионов человек из 50 стран мира.

На территории региона подготовили 16 участков для высадки деревьев, а также более 100 тысяч саженцев сосны, ели и дуба.

Фото: Telegram-канал Андрея Воробьёва

Организаторы акции подготовили бесплатные автобусы для тех, кто планирует добраться до места проведения акции на общественном транспорте.

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#деревья
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В Волоколамске открыли памятник заслуженному работнику культуры РСФСР Кожемяко
18 мая 2024, 11:58

Фото: пресс-служба администрации городского округа Волоколамск

Памятник Антонине Кожемяко торжественно открыли в селе Ярополец. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Волоколамск.
Событие приурочено к 100-летию со дня рождения Заслуженного работника культуры РСФСР и почётного гражданина Волоколамского района.

«Трудовой путь Антонины Кожемяко начался с 15 лет на кондитерской фабрике «Большевичка» в Москве, с марта 1940 года по октябрь 1941 года работала в Волоколамской типографии. Летом 1941 года она возглавила 150 женщин трудового фронта, которые рыли противотанковые окопы. После освобождения села от гитлеровской оккупации книжку за книжкой, Антонина Павловна возродила Ярополецкую библиотеку», — подлились в пресс-службе администрации.

В мероприятии приняли участие руководители Межрегиональной общественной организации «Кремль», выпускники Московского высшего общевойскового командного училища, почётные жители Волоколамска, яропольчане и представители администрации округа.

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В Пушкино проводят ремонтные работы подъездов
18 мая 2024, 10:48

Фото: пресс-служба администрации городского округа Пушкино

В Правдинском замглавы округа Юлия Терёшина и уполномоченная главы Нина Ушакова проверили ход ремонта подъездов. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Пушкино.
В рамках пешего обхода был проверен ход ремонтных работ в одном из подъездов дома №33 на Степаньковском шоссе.

«Ремонт на объекте начался чуть более недели назад. Здесь покрасят стены, приведут в порядок вхожую группу, освежат перила и заменят окна, где это необходимо. Основной объём задач уже выполнен. В этом году в Правдинском УК «Квадрометр» планирует привести в порядок 11 подъездов, расположенных в многоквартирных домах посёлка», — подчеркнула техдиректор УК «Квадрометр» Елена Соловьёва.

Все работы проводятся совместно с жителями, которые выбирают какие подъезды нуждаются в ремонте, выбирают цвета, дизайн и оформление входных групп.

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В Ватикане утвердили признание явлений «сверхъестественными»
Ватикан изменил правила признания явлений «сверхъестественными»
18 мая 2024, 09:01

Фото: iStock/AlexandreFagundes

В Ватикане ограничили признание явлений «сверхъестественными», об этом сообщается в обнародованной дикастерии доктрины веры.
«Ни епархиальный епископ, ни епископские конференции, ни Дикастерия не заявляют, что эти явления имеют сверхъестественное происхождение, даже если на то есть полное разрешение. Однако остается верным, что Святой Отец может санкционировать специальную процедуру в этом отношении», — уточняется в тексте документа.

Нововведения стали последствием заявлений некоторых священнослужителей, которые рассказывали верующим о неких сверхъестественных явлениях, а затем опровергали свои слова. При этом подобные заявления могли полностью противоречить Священному писания, а также становиться поводом для некоторых людей нажиться на вере людей.

Новые законы вступят в силу с 19 мая.

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