Ушла из жизни актриса из «Тайн следствия» и «Улиц разбитых фонарей»

Фото: iStock/Imagesines
На 92-м году жизни скончалась заслуженная артистка России Наталия Кудрявцева. Об этом сообщила пресс-служба «Петербург-концерта», где актриса работала более 40 лет.
Впервые на сцену Кудрявцева вышла в 1954 году. Тогда она устроилась в Ленинградский театр юного зрителя, где служила до 1975 года, став ведущей актрисой театра.
После этого в течение 40 лет актриса проработала в «Петербург-концерте».
В последние годы, несмотря на преклонный возраст, Кудрявцева продолжала выступать с романсами на творческих вечерах.
Кроме того, она снялась в 11 полнометражных картинах и сериалах. Она исполнила роли в популярных многосерийных фильмах «Тайны следствия» и «Улицы разбитых фонарей».
Коллектив «Петербург-концерта» во главе с гендиректором и председателем комиссии по культуре, сохранению историко-культурного наследия и развитию туризма Общественной палаты Санкт-Петербурга Екатериной Артюшкиной выразили соболезнования в связи со смертью актрисы.
Читайте также:
«По желанию Путина»: как умер главный «кремлевский художник» Сергей Андрияка
Умер журналист Максим Кононенко
Умер каскадер Владимир Жариков
После этого в течение 40 лет актриса проработала в «Петербург-концерте».
В последние годы, несмотря на преклонный возраст, Кудрявцева продолжала выступать с романсами на творческих вечерах.
Кроме того, она снялась в 11 полнометражных картинах и сериалах. Она исполнила роли в популярных многосерийных фильмах «Тайны следствия» и «Улицы разбитых фонарей».
Коллектив «Петербург-концерта» во главе с гендиректором и председателем комиссии по культуре, сохранению историко-культурного наследия и развитию туризма Общественной палаты Санкт-Петербурга Екатериной Артюшкиной выразили соболезнования в связи со смертью актрисы.
Читайте также:
«По желанию Путина»: как умер главный «кремлевский художник» Сергей Андрияка
Умер журналист Максим Кононенко
Умер каскадер Владимир Жариков
Анастасия Чинкова