Ушла из жизни актриса Светлана Харлап, которая озвучила Хрюшу, Степашку и Каркушу

Светлана Харлап (Фото: кадр из сериала «Адвокат»)
Советская и российская актриса, мастер дублирования и озвучивания Светлана Харлап умерла в 84 года, сообщила пресс-служба РАМТ в Телеграм-канале.
Причина кончины Светланы Харлап не раскрывается.
Светлана Харлап учислась в ГИТИСе, служила в РАМТ с 1964 года. Голосом актрисы говорят многие известные персонажи, в том числе герои программы «Спокойной ночи, малыши!» Каркуша, Степашка и Хрюша. Также Харлап озвучивала огромное количество зарубежных фильмов, сериалов и мультфильмов: «Том и Джерри», «Кудряшка Сью», «Чип и Дейл спешат на помощь», «Альф», «Улица Сезам», «Эй, Арнольд!», «Семейка Аддамс» и «Приключения мишек Гамми» и многие другие.
В кино артистка дебютировала в фэнтезийном телевизионном фильме Галины Орловой «Карлик Нос» в 1970 году.
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«О дате и месте прощания будет объявлено дополнительно», — отмечалось в сообщении театра.
Светлана Харлап учислась в ГИТИСе, служила в РАМТ с 1964 года. Голосом актрисы говорят многие известные персонажи, в том числе герои программы «Спокойной ночи, малыши!» Каркуша, Степашка и Хрюша. Также Харлап озвучивала огромное количество зарубежных фильмов, сериалов и мультфильмов: «Том и Джерри», «Кудряшка Сью», «Чип и Дейл спешат на помощь», «Альф», «Улица Сезам», «Эй, Арнольд!», «Семейка Аддамс» и «Приключения мишек Гамми» и многие другие.
В кино артистка дебютировала в фэнтезийном телевизионном фильме Галины Орловой «Карлик Нос» в 1970 году.
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Ольга Енгалычева