Театр имени Ленсовета заменил все спектакли с упавшим со сцены Боярским

Михаил Боярский (Фото: Инстаграм* @boyarskiy_official)
Из-за проблем со здоровьем недавно выписавшийся из больницы народный артист РСФСР Михаил Боярский не сможет участвовать в воскресном выступлении в театре имени Ленсовета. Об этом рассказали представители театра в Телеграм-канале.
Стоит напомнить, что 18 апреля в театре Ленсовета рассказали, что из-за болезни Боярский не исполнит роль герцога Эскала в спектакле «Ромео и Джульетта». При этом его голос звучал в записи во время представления. Уточнялось, что состояние здоровья артиста не вызывает серьезных опасений. В театре говорили, что Боярский получил незначительный ушиб, споткнувшись на сцене во время репетиции. Концертный директор актера Александр Зыкин потом объявил, что Боярского госпитализировали из-за подозрения на перелом ребер и ушиб легкого. Артист покинул больницу в среду, 23 апреля.
Вместо двух запланированных показов спектакля в воскресенье в 13:00 и 18:00 (по московскому времени) будет показано представление «Без вины виноватые».
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«Друзья, к нашему общему огорчению, завтра спектакль «В этом милом старом доме» все же не состоится: состояние здоровья Михаила Сергеевича Боярского пока все-таки не позволяет ему выходить на сцену», — уточнили представители театра.
Вместо двух запланированных показов спектакля в воскресенье в 13:00 и 18:00 (по московскому времени) будет показано представление «Без вины виноватые».
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Ольга Енгалычева