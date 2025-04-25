«Большой человек с большим сердцем»: Ургант посетил церемонию прощания с Церетели в Грузии

Иван Ургант (Фото: Instagram*, @urgantcom)
Телеведущий и шоумен Иван Ургант пришёл на церемонию прощания со скульптором и художником-монументалистом Зурабом Церетели в Тбилиси. Информация появилась в соцсетях.
После церемонии прощания в Москве гроб с телом скульптора перевезли в Тбилиси (здесь родился Церетели). Сегодня последний день гражданской панихиды, также она проходила вчера, 24 апреля. Гроб находится в созданном скульптором Музее современного искусства.
Напомним, что Зураб Церетели умер 22 апреля, причина смерти — остановка сердца. Художнику был 91 год.
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*запрещён в РФ.
«Я здесь, в общем-то, просто потому что оказался в Тбилиси, у меня здесь концерты. Для меня просто было бы непростительно не прийти и с ним не прощаться. Он большой человек с большим сердцем и с большой любовью к людям», — сказал Ургант.Похоронят Церетели в Дидубийском пантеоне.
Напомним, что Зураб Церетели умер 22 апреля, причина смерти — остановка сердца. Художнику был 91 год.
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*запрещён в РФ.
Анастасия Чубина