Актер Владимир Новиков попал в больницу из-за проблем с сердцем

Владимир Новиков (Фото: кадр из сериала «Высшая мера»)
Народного артиста России Владимира Новикова госпитализировали в Москве, сообщил Телеграм-канал Mash.
Владимир Новиков сообщил о болях в сердце, одышке, отеке ног, внезапном снижении слуха и общем недомогании. Отмечалось, что 73-летний артист страдает от ряда хронических заболеваний.
За свою карьеру Народный артист России участвовал в съемках 58 картин, со своей второй супругой сыграл 15 свадеб — 14 раз пара разводилась и один раз венчалась.
Ранее стало известно, что Михаил Боярский 9 мая выступит в Петербурге на бесплатном концерте после госпитализации. 13 апреля 75-летний артист упал со сцены во время репетиции спектакля «Ромео и Джульетта» в Театре имени Ленсовета. Актер попал в больницу с переломом ребра и ушибом лёгкого.
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За свою карьеру Народный артист России участвовал в съемках 58 картин, со своей второй супругой сыграл 15 свадеб — 14 раз пара разводилась и один раз венчалась.
Ранее стало известно, что Михаил Боярский 9 мая выступит в Петербурге на бесплатном концерте после госпитализации. 13 апреля 75-летний артист упал со сцены во время репетиции спектакля «Ромео и Джульетта» в Театре имени Ленсовета. Актер попал в больницу с переломом ребра и ушибом лёгкого.
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Ольга Енгалычева