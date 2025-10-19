Известного тренера по боксу Чехова обнаружили мертвым

19 октября 2025, 23:10

SHOT: тренер по боксу Олег Чехов найден мертвым в собственной квартире

Фото: istockphoto / Soumen Hazra

В подмосковном Реутове в собственной квартире обнаружено тело заслуженного тренера России по боксу Олега Чехова. Об этом пишет Телеграм-канал SHOT.