Известного тренера по боксу Чехова обнаружили мертвым

SHOT: тренер по боксу Олег Чехов найден мертвым в собственной квартире
Фото: istockphoto / Soumen Hazra

В подмосковном Реутове в собственной квартире обнаружено тело заслуженного тренера России по боксу Олега Чехова. Об этом пишет Телеграм-канал SHOT.



По данным следствия, 85-летний специалист получил огнестрельное ранение. Трагедия произошла на Комсомольской улице. Соседи, услышав выстрел, незамедлительно вызвали правоохранительные органы. Прибывшие на место сотрудники нашли тело тренера. Рядом с ним находился пистолет.

Олег Чехов являлся выдающимся специалистом в области бокса. Более 30 лет он посвятил тренерской деятельности и добился высшей категории. За время работы он подготовил множество талантливых спортсменов.

В настоящее время правоохранительные органы проводят тщательное расследование обстоятельств трагедии, рассматривая разные версии произошедшего.

Александр Огарёв

