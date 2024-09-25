Умер актер Роман Мадянов

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В возрасте 62 лет умер советский и российский актер театра и кино Роман Мадянов. Об этом сообщила актриса и телеведущая Екатерина Стриженова в своих соцсетях. По данным телеграм-канала Baza, несколько месяцев назад у Мадянова нашли злокачественную опухоль.
«Любовь к тебе всенародная. Как же тяжело принять эту новость. Рома, царствия тебе небесного», — написала Стриженова.Ранее сообщалось, что на 43-ем году жизни умер российский актёр Владимир Моргунов. Самыми известными работами Моргунова стали роли в сериале «Моя прекрасная няня» и полнометражном фильме «Наша Russia. Яйца судьбы». Что известно об актере — в материале «Радио 1».
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