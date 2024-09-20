Сын певицы Ирины Понаровской внезапно умер в Москве

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В Москве внезапно скончался сын певицы Ирины Понаровской Энтони Родд, информирует тг-канал «112». Уточняется, что 39-летний мужчина почувствовал себя плохо ранним утром. Его жена вызвала бригаду Скорой помощи, однако в районе шести часов утра Родд умер.
Энтони Родд является отпрыском знаменитого джазмена Вейланда Родда младшего. У него остались дети и супруга.
Перед этим сообщалось, что известный пианист Лука Сафронов подвергся нападению в Питере. Как писал тг-канал Baza, конфликт случился на почве спора относительно места, где разрешено останавливаться. Потерпевший является сыном не менее знаменитого художника Никаса Сафронова.
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