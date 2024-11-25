Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ В Подмосковье мужчина умер из-за ссоры с супругой

В Подмосковье мужчина умер из-за ссоры с супругой

Фото: iStock/Iulianna Est

Фото: iStock/Iulianna Est

В подмосковных Мытищах мужчина умер во время ссоры с женой. Об этом сообщает Telegram-канал «Москвач».


По данным издания, 42-летний мужчина сильно поругался со своей супругой. В момент приступа гнева он ударил кулаком по стеклу в межкомнатной двери, оно разбилось, а один из осколков сильно порезал руку, повредив артерию. Он скончался от потери крови еще до приезда скорой помощи.

Ранее сообщалось, что жительница Москвы сломала позвоночник, когда во время ссоры со знакомым попыталась сбежать через окно. 35-летняя россиянка проводила время в компании знакомого в Головинском районе столицы. Между молодыми людьми началась ссора, которой женщина решила избежать, убегая через окно второго этажа. Москвичка перелезла через пандус и собиралась аккуратно спуститься на землю, но упала. Ее доставили в Боткинскую больницу с переломом позвоночника.


Читайте также:

Мать с сыном на одной кровати в трусах: тайна зверского убийства семьи адмиралом ВМФ Лобановым, подробности

«Когда пиво выпью, происходит помутнение»: знакомство 15-летнего школьника на остановке привело к смерти, подробности

Домашние свиньи разорвали на куски школьницу в Красноярском крае
#окно
#женщина
#мать
#семьи
#вмф
#пиво
#компании
#мужчина
Появились новые подробности наезда BMW на толпу пешеходов в Челябинске
Ребенок, пострадавший при наезде BMW на пешеходов в Челябинске, был в сознании
25 ноября 2024, 16:34

Фото: iStock/Eva HM

Ребенок, который пострадал в результате наезда BMW на толпу пешеходов в Челябинске, после аварии был в сознании. Об этом сообщила местная жительница Анастасия, видевшая место ДТП. По ее словам, коляска стояла целая, а сам малыш был на руках у мужчины.
«На этом островке стояло человек восемь. Но сколько он сбил, я точно не знаю. Судя по камерам, много людей рванули помогать. Ребеночек был на руках у мужчины, не плакал, в сознании был, крови не видела. Мужчина с ребенком заглядывал в [автомобиль] реанимации и звонил кому-то. Дай бог, с мамой малыша все в порядке. Коляска целая стояла», — поделилась очевидица в беседе с «Газетой.ру».
Напомним, жуткая авария произошла сегодня, 25 ноября, на перекрестке улиц Братьев Кашириных и Чичерина. Глава региона Алексей Текслер заявил, что водитель иномарки даже не пытался тормозить и скрылся с места ДТП. По предварительной информации, виновник аварии был пьян.

По информации регионального министерства здравоохранения, в результате инцидента пострадали пять человек, включая 11-месячного ребёнка. Все пострадавшие госпитализированы в медицинские учреждения, им оказывается необходимая помощь. Состояние одного из пациентов оценивается как тяжелое.
«Машина ДПС как раз поехала в сторону, где разбитая машина стояла, и еще скорая помощь была там на месте. Повезло, что они просто ехали мимо. Людей на дороге уже не было, валялись части фары. Я тогда поняла, что водители этого виновника там дальше тормознули», — добавила Анастасия.
Еще одно серьезное ДТП произошло в этот же день на Комсомольском проспекте в Кемерово, где Land Cruiser сбил 15-летнюю школьницу на пешеходном переходе, сообщает «Сiбинфо».
«Девочка 12 лет, состояние средней степени тяжести. Была госпитализирована. Ее жизни ничего не угрожает», — приводят в издании слова собеседника из Центра медицины катастроф.
Читайте также:

Текслер: Влетевший на машине в толпу пешеходов в Челябинске водитель был пьян

В Челябинске водитель снес толпу пешеходов, пострадали мать с ребенком — видео

Женщина госпитализирована после взрыва в автобусе в центре Петербурга
#дтп
#авария
#помощь
#пострадавшие
#скорая помощь
#мать
#дпс
#водитель
#водители
#аварии
#человек
#мужчины
#мужчина
#девочка
#машина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Текслер: Влетевший на машине в толпу пешеходов в Челябинске водитель был пьян
25 ноября 2024, 16:12

Фото: istockphoto/ByoungJoo

В Челябинске водитель на BMW врезался в толпу людей на перекрёстке и скрылся с места происшествия. По предварительной информации, он был пьян.
Об этом сообщил глава региона Алексей Текслер. В своём телеграм-канале губернатор уточнил, что нарушитель, протаранив группу пешеходов, даже не снизил скорость и сразу уехал. Задержать его помогли другие водители. Они заблокировали его машину и дождались прибытия полицейских. В отношении лихача возбуждено уголовное дело.

По информации регионального министерства здравоохранения, в результате инцидента пострадали пять человек, включая 11-месячного ребёнка. Все пострадавшие госпитализированы в медицинские учреждения, им оказывается необходимая помощь. Состояние одного из пациентов оценивается как тяжёлое.

Читайте также:

Участники ХК «Трактор» пострадали при наезде авто на пешеходов в Челябинске

В Челябинске водитель снёс толпу пешеходов, пострадали мать с ребёнком – видео

ДТП с участием двух машин произошло на Волгоградском проспекте в Москве
#губернатор
#дело
#скорость
#помощь
#пострадавшие
#уголовное дело
#водители
#человек
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Участники ХК «Трактор» пострадали при наезде авто на пешеходов в Челябинске
Вратарь фарм-клуба «Трактора» Щетилин и его жена пострадали в ДТП в Челябинске
25 ноября 2024, 15:16

Фото: iStock/PinkBadger

Вратарь фарм-клуба «Трактора» Алексей Щетилин, его жена, а также семья тренера ДЮСШ «Трактор» Александра Назарова пострадали от наезда автомобиля на пешеходов в Челябинске. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Ранее сообщалось, что пьяный водитель при повороте на перекрёстке в Челябинске сбил толпу пешеходов, после чего скрылся с места происшествия.

Отмечается, что 24-летний голкипер Щетилин получил незначительные травмы. Его жена ранена больше, но её жизни ничто не угрожает.

У тренера Назарова в ДТП пострадали сноха, сын и внук.

Все они и другие пешеходы, сбитые неадекватом, госпитализированы.

Хоккейный клуб «Трактор» заявил, что окажет пострадавшим всю необходимую помощь.

Читайте также:

В Челябинске водитель снёс толпу пешеходов, пострадали мать с ребёнком – видео

В российском городе нашли тело убитого младенца, его брат-близнец в больнице

Женщина госпитализирована после взрыва в автобусе в центре Петербурга
#челябинск
#дтп
#пострадавший
#хоккей
#помощь
#водитель
#травмы
#происшествия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Азимут» выплатит 100 тысяч рублей пассажирам загоревшегося в Анталье самолёта
25 ноября 2024, 14:17

Фото: iStock/Kesu01

Российская авиакомпания «Азимут» выплатит предварительные 100 тысяч рублей пассажирам самолета Sukhoi Superjet 100, который загорелся во время посадки в аэропорту турецкой Антальи. Об этом сообщается в заявлении на официальном сайте компании.
Ранее сообщалось, что российский самолёт, следовавший по маршруту Сочи – Анталья, совершил аварийную посадку в аэропорту турецкого города. Уже после приземления обнаружилось возгорание в двигателе. Было принято решение эвакуировать пассажиров с помощью надувного трапа. Они собираются подавать коллективный иск в суд на перевозчика.

В компании подчеркнули, что в счёт возмещения потерь всем пассажирам выплатят 100 тысяч рублей.

Позднее стало известно, что другое воздушное судно того же перевозчика совершило аварийную посадку в Красноярске.

Читайте также:

Российский Superjet 100 с пассажирами на борту загорелся в турецкой Анталье: что известно, причины пожара, жертвы

Второй за сутки Superjet 100 «Азимута» совершил аварийную посадку

Пилоты загоревшегося в Анталье Superjet 100 ждут новых допросов
#самолет
#авиакомпания
#пассажиры
#турция
#возгорание
#деньги
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Полиция задержала жителей Волгоградской области за похищение участника СВО
25 ноября 2024, 13:54

Фото: iStock/Dzurag

В Волгоградской области полицейские задержали двух жителей, подозреваемых в похищении участника СВО и вымогательстве у него порядка 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщили в региональном СУ Следственного комитета.
По версии следствия, вечером 22 ноября подозреваемые назначили встречу ранее знакомому им жителю рабочего посёлка Городище. Он является участником спецоперации и в настоящее время проходит лечение.

Один из фигурантов дела остался за рулём автомобиля, а второй отправился беседовать с военным. В ходе разговора он начал вымогать у него деньги, которые тот якобы похитил

После этого злоумышленник силой усадил мужчину в салом автомобиля и заблокировал дверь. Пострадавший попытался позвонить в полицию, однако у него отобрали телефон и ударили по голове.

Когда злоумышленники остановились на дороге, чтобы установить на машину ранее снятые номера, потерпевшему удалось бежать. Он забежал в находящийся неподалёку ломбард и начал просить о помощи. Злоумышленники скрылись.

Полицейским удалось задержать их. Возбуждено уголовное дело по статьям о похищении и вымогательстве.

Читайте также:

В российском городе нашли тело убитого младенца, его брат-близнец в больнице

Пытавшийся изнасиловать студентку иерей Сидоров запрещён в священнослужители

В Челябинске водитель снёс толпу пешеходов, пострадали мать с ребёнком – видео
#волгоградская область
#полиция
#сво
#похищение
#вымогательство
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Mash: Пассажиров «Азимута» в Турции спас продавец фруктов Султан из Краснодара
25 ноября 2024, 13:45

Фото: istockphoto/ANATOLii SAVITSKii

Продавец фруктов из Краснодара по имени Султан спас пассажиров самолёта Superjet 100 авиакомпании «Азимут». Борт загорелся при посадке в аэропорту Антальи.
Султан летел за товаром в Египет транзитом через Турцию, сообщает телеграм-канал Mash. После того, как начался пожар, он увидел, что молодая стюардесса запаниковала и не может открыть дверь аварийного выхода. Тогда мужчина сделал всё сам. Потом помогал эвакуироваться пассажирам.

«Да я ничего! Это Бог нас спас», — говорит Султан.

Теперь краснодарец вместе с остальными пассажирами празднует второй день рождения в Анталье. Сам он говорит, что никакой не герой, а «обычный торгаш». Очень переживает, что из-за ЧП сорвались биизнес-планы: мужчина не успел на египетский рейс.

Читайте также:

Российский Superjet 100 с пассажирами на борту загорелся в турецкой Анталье: что известно, причины пожара, жертвы

Пассажирам загоревшегося в Анталье самолета выдали багаж через восемь часов

Пассажирка сообщила об иске против компании «Азимут»
#пожар
#чп
#день рождения
#герой
#мужчина
#египет
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Москве горит дом в жилом комплексе «Зиларт» – видео
25 ноября 2024, 13:42

Фото: iStock/Faustino Carmona Guerrero

Жилой дом загорелся в комплексе «Зиларт» в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Отмечается, что открытое пламя охватило квартиры с первого по третий этажи дома на улице Архитектора Щусева.

В настоящее время на месте происшествия работают специалисты МЧС России.

Также подчеркнём, что «Зиларт» является жилым комплексом повышенного комфорта, стоимость квартир в котором начинается от 30 миллионов рублей.


Ранее в этот день сообщалось о взрыве, прогремевшем в многоэтажном жилом доме в подмосковном Жуковском. Огонь охватил квартиру на 12 этаже, пострадали также квартиры на этажах выше. В настоящее время пожар локализован.

Читайте также:

Взрыв прогремел в многоэтажке Жуковского

В Челябинске водитель снёс толпу пешеходов, пострадали мать с ребёнком – видео

Женщина госпитализирована после взрыва в автобусе в центре Петербурга
#пожар
#москва
#жилой дом
#мчс
#квартиры
#происшествия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Челябинске водитель снёс толпу пешеходов, пострадали мать с ребёнком – видео
В Челябинске пьяный водитель снёс толпу пешеходов
25 ноября 2024, 13:36

Фото: iStock/Anton Novikov

В Челябинске водитель на полной скорости сбил пешеходов и скрылся с места происшествия. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что авария произошла на перекрёстке. Судя по опубликованным кадрам, люди стояли на светофоре, как вдруг в них влетел поворачивающий автомобиль. После того, как водитель сбил пешеходов, он, не остановившись и не замедлив скорости, скрылся с места ДТП.


В результате происшествия пострадали пять человек, в числе которых мама с ребёнком.

Устроившего ДТП водителя BMW оперативно задержали, он находился в состоянии алкогольного опьянения. Его заблокировали другие автомобилисты, ставшие свидетелями произошедшего.

Читайте также:

Разбившийся самолёт в Вильнюсе не сбросил скорость при снижении

В российском городе нашли тело убитого младенца, его брат-близнец в больнице

Женщина госпитализирована после взрыва в автобусе в центре Петербурга
#челябинск
#дтп
#автомобили
#аварии
#пешеход
#пострадавший
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Яхта с более чем 30 туристами затонула в Египте
25 ноября 2024, 13:19

Фото: iStock/TerryKelly

Яхта, на борту которой находились 30 туристов, затонула в Красном море около побережья туристического города Марса Алам в Египте. В настоящее время ведутся поиски людей, сообщили власти провинции.
Отмечается, в 05:30 утра (06:30 мск) в экстренные службы поступило сообщение о затоплении туристической яхты Sea Story. На её борту находился 31 турист из разных стран, а также 14 членов экипажа.

В ходе поясковых работ несколько пострадавших найдены живыми, сообщил губернатор Красного моря Амр Ханафи. В настоящее время поиски находящихся на борту продолжаются.

Читайте также:

Российский Superjet 100 с пассажирами на борту загорелся в турецкой Анталье: что известно, причины пожара, жертвы

Второй за сутки Superjet 100 «Азимута» совершил аварийную посадку

Женщина госпитализирована после взрыва в автобусе в центре Петербурга
#египет
#яхты
#пассажиры
#туристы
#море
#поиски
Следите за нашими новостями
в удобном формате