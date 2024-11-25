В Подмосковье мужчина умер из-за ссоры с супругой

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В подмосковных Мытищах мужчина умер во время ссоры с женой. Об этом сообщает Telegram-канал «Москвач».
По данным издания, 42-летний мужчина сильно поругался со своей супругой. В момент приступа гнева он ударил кулаком по стеклу в межкомнатной двери, оно разбилось, а один из осколков сильно порезал руку, повредив артерию. Он скончался от потери крови еще до приезда скорой помощи.
Ранее сообщалось, что жительница Москвы сломала позвоночник, когда во время ссоры со знакомым попыталась сбежать через окно. 35-летняя россиянка проводила время в компании знакомого в Головинском районе столицы. Между молодыми людьми началась ссора, которой женщина решила избежать, убегая через окно второго этажа. Москвичка перелезла через пандус и собиралась аккуратно спуститься на землю, но упала. Ее доставили в Боткинскую больницу с переломом позвоночника.
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