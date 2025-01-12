Фотохудожник Беликов скончался на 59 году жизни

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Скончался фотограф рок-звезд Олег Беликов. Об этом сообщило издание «Карл Маркс» со ссылкой на коллегу фотографа.
Олег Беликов стал известен из-за снимков отечественных и зарубежных рок-музыкантов. Фотохудожник скончался на 59 году жизни.
Коллега Беликова Игорь Верещагин не раскрыл причины смерти фотографа.
Олег Беликов учился на режиссерско-операторском отделении Института Культуры. Фотохудожник создал свою галерею портретов рок-исполнителей.
В 2022 году фотограф выпустил книгу — в ней он поделился редкими фотографиями Виктора Цоя. Семь из 14 фото были впервые показаны публике.
Ранее сообщалось, что на 73-м году жизни умер заслуженный артист России актер Ярославского камерного театра Михаил Левченко. Среди его последних работ на экране — съёмки в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» в 2023 году.
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Коллега Беликова Игорь Верещагин не раскрыл причины смерти фотографа.
Олег Беликов учился на режиссерско-операторском отделении Института Культуры. Фотохудожник создал свою галерею портретов рок-исполнителей.
В 2022 году фотограф выпустил книгу — в ней он поделился редкими фотографиями Виктора Цоя. Семь из 14 фото были впервые показаны публике.
Ранее сообщалось, что на 73-м году жизни умер заслуженный артист России актер Ярославского камерного театра Михаил Левченко. Среди его последних работ на экране — съёмки в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» в 2023 году.
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