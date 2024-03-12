Ушёл из жизни автор хита All by Myself Эрик Кармен

Фото: iStock/jorgeantonio
Американский поп-певец Эрик Кармен ушёл из жизни на 75 году жизни, об этом сообщается на официальном сайте артиста.
«С огромной печалью мы сообщаем душераздирающую новость о кончине Эрика Кармена. Наш милый, любящий и талантливый Эрик скончался во сне на выходных», — сообщили представители Кармена.
Известно, что музыканту было 74 года, однако, о точных причинах его смерти пока ничего не сообщается.
Читайте также:
Бывший глава НПО «Космос» Черняков скончался в Москве от инсульта
В результате украинского обстрела студент БелГУ скончался в больнице
Скончался актёр из сериалов «Универ» и «Склифосовский» Дмитрий Овчинников
Евгения Парфентьева