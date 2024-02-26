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Семья Ротшильдов сообщила о смерти основателя своей лондонской ветви Джейкоба Ротшильда.
Джейкоб Ротшильд был выходцем из известной европейская династия банкиров и общественных деятелей еврейского происхождения. История династии берёт своей начало с 1744 года.
Сам Джейкоб был единственный сыном Виктора Ротшильда, который работал в британской разведке, а затем занимал должность главы Комитета по контролю за центральной политикой Великобритании.
Джейкобу Ротшильду было 87 лет.
О причинах смерти борона в поместье ничего не сообщили.
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Сам Джейкоб был единственный сыном Виктора Ротшильда, который работал в британской разведке, а затем занимал должность главы Комитета по контролю за центральной политикой Великобритании.
«Фонд Ротшильдов и поместье Уоддесдон с глубокой скорбью сообщают о смерти лорда Ротшильда, бизнесмена, предпринимателя, филантропа и культурного лидера. Его будет очень не хватать его семье, коллегам и многочисленным друзьям», — написали представители поместья Уоддесдон, управляемом фондом Ротшильдов на своей странице в социальной сети.
О причинах смерти борона в поместье ничего не сообщили.
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Евгения Парфентьева