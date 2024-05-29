Ушёл из жизни советский и украинский актер Богдан Козак

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Скончался советский и украинский актер театра и кино Богдан Козак. Ему было 83 года. Об этом сообщил глава Львовской областной администрации Максим Козицкий в Telegram-канале.
«Сегодня на 84-м году жизни не стало Богдана Козака – одной из самых ярких фигур современного национального театрального искусства Украины», — написал Козицкий.
Причину смерти Козака он не уточнил.
Актер родился во Львове в 1940 году и работал во Львовском национальном академическом театре. В 1988 году он был удостоен звания народного артиста Украинской ССР.
Он также снялся в девяти фильмах, в том числе в лентах «Старая крепость», «Государственная граница. За порогом победы» и «До последней минуты».
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