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Ушёл из жизни советский и украинский актер Богдан Козак

29 мая 2024, 08:30
Фото: iStock/inga

Фото: iStock/inga

Скончался советский и украинский актер театра и кино Богдан Козак. Ему было 83 года. Об этом сообщил глава Львовской областной администрации Максим Козицкий в Telegram-канале.
«Сегодня на 84-м году жизни не стало Богдана Козака – одной из самых ярких фигур современного национального театрального искусства Украины», — написал Козицкий.

Причину смерти Козака он не уточнил.



Актер родился во Львове в 1940 году и работал во Львовском национальном академическом театре. В 1988 году он был удостоен звания народного артиста Украинской ССР.

Он также снялся в девяти фильмах, в том числе в лентах «Старая крепость», «Государственная граница. За порогом победы» и «До последней минуты».

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Сбой произошёл в работе спутниковой системы связи Starlink
Downdetector: пользователи Starlink в ряде стран пожаловались на сбои
29 мая 2024, 06:24

Фото: istock / AdrianHancu

Спутниковая система связи Starlink столкнулась с неполадками. Согласно данным с сайта Downdetector, отслеживающим сбои и ошибки популярных интернет-ресурсов, в нескольких странах фиксировались жалобы на проблемы в работе сервиса.
Сбои в функционировании Starlink зафиксированы в 4:07 по московскому времени. Большинство жалоб отправлено пользователями из США — их количество превысило 39 тысяч.

Помимо этого, сообщения о массовых неполадках поступали из Германии, Австралии, Мексики, Новой Зеландии, Канады и Великобритании.

Причины сбоя не называются.

Starlink — глобальная спутниковая система, разворачиваемая компанией SpaceX с целью обеспечения высокоскоростным широкополосным спутниковым доступом в сеть в местах, где он был ненадёжным, дорогим или вовсе недоступен.

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#сша
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#сбой
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Россиянам рассказали, чем грозит пользователям утечка данных СДЭК
Эксперт Закарян: клиентам СДЭК надо готовиться к росту числа звонков мошенников
29 мая 2024, 05:10

Фото: РИА Новости / Михаил Воскресенский

Хакеры взломали сайт логистической компании СДЭК и похитили данные пользователей. Чем это чревато, рассказал руководитель команды разработки супераппа Gem Space Ваге Закарян в беседе с агентством «Прайм».
Судя по тому, что работа службы доставки по-прежнему не восстановлена, сбой нанес серьезный ущерб. Утечка информации о клиентах уже произошла, но чем она грозит, будет понятно спустя какое-то время. Очевидно, злоумышленники пытались похитить личные данные, которые смогут расширить их возможности, отметил эксперт.

Клиентам логистической компании стоит готовиться к увеличению спама и звонков от аферистов, что для большинства россиян уже не является удивлением. Намного более значимым становится вопрос: смогут ли мошенники использовать украденные сведенья для финансовых махинаций.

«Скорее всего, никакой повышенной опасности финансовых потерь сейчас нет, так как по-прежнему все банковские операции нужно подтверждать дополнительно с помощью sms-кода, звонка или пароля», — утверждает Закарян.
А вот трудности с доставкой товаров могут стать куда большей проблемой. С помощью этого сервиса россияне часто заказывают жизненно необходимые товары, в том числе, медикаменты.

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Немцы оказались в числе лидеров по запросам электронных виз в Россию
Немцы и китайцы вошли в число лидеров по запросам электронных виз в РФ
29 мая 2024, 04:44

Фото: istock / mirsad sarajlic

Немцы оказались в числе лидеров по запросам электронных виз в Россию. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на главу консульского департамента МИД Алексея Климова.
Собеседник издания отметил, что что с начала 2024 года в общей сложности было выдано около 178 тысяч виз, более половины из них получили граждане КНР (92 тысяч). Вторую строчку списка заняли немцы (14 тысяч), за ними турки (13 тысяч). Четверыми в списке стали индийцы (10,5 тысяч), пятыми — граждане Саудовской Аравии (8,5 тысяч).

РФ начала выдавать единые электронные визы гражданам 55 зарубежных стран с 1 августа 2023 года. После 1 августа 2024 года планируется расширить список государств, которым будет доступно оформление электронной визы.

Ранее сообщалось, что в Петербурге проводят обыски и задержания по делу о легализации 400 мигрантов. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#иностранцы
#россия
#германия
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Мужчина сделал интимную операцию и пожалел об этом
29 мая 2024, 04:20

Фото: istock / Kanizphoto

К секс-коучу по имени Рич Юзвяк обратился мужчина, который сделал вазэктомию и пожалел об этом. Письмо читателя и ответ эксперта опубликовало издание Slate.
45-летний мужчина пояснил, что мечтал о безопасном сексе без контрацепции, поэтому сделал себе интимную операцию на прошлый день рождения.

«Однако в последний год я обнаружил, что для того, чтобы достичь оргазма, теперь требуется гораздо больше времени. Часто этого вообще не происходит. Мне в целом нравится моя новая выносливость, но иногда кажется, что партнерши устают», — рассказал автор письма.
Он спросил у специалиста о происхождении данной проблемы.

В ответ Юзвяк попросил дать комментарий андролога Чарльза Велливера. Врач предположил, что проблема могла возникнуть на психологическом, подсознательном уровне. Андролог порекомендовали мужчине сдать спермограмму и убедиться, что его партнерши действительно не смогут забеременеть.

Ранее были названы способы сделать секс в миссионерской позе разнообразнее. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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Изменения в шкале НДФЛ: Кто будет платить больше налогов с 1 января 2025 года
Минфин внес в правительство законопроекты о налоговых изменениях: разъяснение
29 мая 2024, 02:20

Фото: istock / mactrunk

Минфин разработал и внёс в правительство ряд поправок, включая законопроект об изменениях в налоговой системе. Предлагаются шкала НДФЛ в виде пяти ступеней, повышение налога на прибыль до 25%, вменение НДС части бизнеса на «упрощенке».
Предположительно, нововведения будут приняты Госдумой в эту весеннюю сессию и вступят в силу 1 января 2025 года. До этого свои рекомендации по прогрессии НДФЛ выдвигала Госдума.

В материале «Радио 1» расскажем, какие изменения планируются в налоговой шкале, и как они коснуться россиян.

Пять ступеней НДФЛ: что изменится для людей

В России планируют ввести прогрессивную шкалу налога на доходы физлиц (НДФЛ):

  • базовая ставка в 13% сохранится на том же уровне для годового дохода в размере до 2,4 млн рублей;
  • при доходе от 2,4 млн рублей до 5 миллионов рублей будет облагаться НДФЛ 15%;
  • доход от 5 до 20 млн рублей — ставка 18%;
  • если доход гражданина составляет от 20 до 50 млн рублей, ставка достигнет 20%;
  • доход более 50 млн рублей будет облагаться НДФЛ в 22%.
Стоит отметить, что повышенный налог необходимо будет платить не со всей суммы, а с превышения, с базовых 2,4 миллиона рублей по-прежнему будет взиматься 13%.

Большую часть плательщиков НДФЛ изменения не коснуться: из 64 млн работающих граждан России новая шкала затронет только 2 млн человек с доходом, превышающим 2,4 млн рублей в год или 200 тысяч рублей в месяц. Это составляет 3,2% от работающих россиян. Остальная часть населения, чей доход ниже 2,4 млн рублей в год, будут также платить 13%.

Напомним, что, согласно данным Росстата, средняя номинальная начисленная зарплата в 2023 году составила 74,8 тысячи рублей.

Также отметим, что участникам спецоперации в части их выплат за работу в зоне боевых действий будут облагать по нижней ставке в 13%.

Поддержка семей

За счет обновленной справедливой налоговой системы выиграют множество семей с детьми, отметили в Минфине. Ставка НДФЛ для них фактически составит 6% вместо ранее действовавших 13%.

Согласно разъяснениями Минфина, ставка 6% (за счёт возврата 7%) будет доступна примерно половине семей с двумя или более детьми. По ориентировочным расчетам министерства, исходя из прожиточного минимума 2025 года, налоговый «кешбэк» могут предоставить родителям, месячный доход которых составляет менее 53 тысяч рублей в месяц, если оба трудоустроены, и не более 106 тысяч рублей, если работает только один.

Проще говоря, чтобы получить налоговый вычет, доход семьи из четырех человек с двумя детьми не должен превышать 1,3 млн рублей в год.

Минфин уже сравнил возврат НДФЛ семьям с детьми с «13-й зарплатой», эти выплаты будет финансироваться из федерального бюджета.
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Изменения для бизнеса

Налог на прибыль для бизнеса предложено повысить поднять с 20% до 25%. Текущая сейчас ставка налога в 20% является одной из самых низких среди развитых экономик, отмечается в материалах Минфина.

Так, в США показатель находится на уровне 21% ( налог штата), в Аргентине, Нидерландах, в Канаде — 38%, в Австралии — 30%, а в Китае и Иране — 25%, Крупный бизнес заявлял о готовности к изменению ставки налога на прибыль, а миллиардер Владимир Потанин поддержал эту инициативу.

«Повышение ставки налога на прибыль организаций будет более справедливой фискальной альтернативой курсовым экспортным пошлинам», — говорится в материалах ведомства.
Также отмечается, что благодаря повышению налога на прибыль с 1 января 2025 года можно будет отказаться от использования оборотных сборов, таких как курсовые экспортные пошлины, увеличивающие потребность бизнеса в оборотном капитале и не учитывающие его финансовый результат.

Также будет снижена нагрузка на труд для компаний малого и среднего бизнеса в обрабатывающих секторах. Для них предложено снизить тарифы страховых взносов с 15% до 7,6% по выплатам в пользу физических лиц свыше МРОТ.

Малый бизнес

Изменения в налоговой системе также запланированы для малого бизнеса. Предположительно, предел доходов для применения УСН расширят с нынешних 265,8 млн до 450 млн руб., а порог по остаточной стоимости основных средств — с 150 млн до 200 млн руб.

Будут отменены повышенные ставки в рамках системы упрощённой системы налогообложения — 8% при базе «доходы» и 20% для базы «доходы минус расходы», который действуют при доходах от 199,35 млн в 2024 году и при количестве работников от 100 человек.

Вместо этого компании с оборотом более 60 млн руб. в год будут обязаны стать плательщиками НДС, который сегодня бизнес на УСН в общих случаях не должен платить. При уплате НДС бизнесу предложат две альтернативы: либо общий режим со ставкой 20% (10% на определенные категории товаров) и всеми вычетами, либо 5%-ный НДС без права на вычеты при выручке 60-250 миллионов рублей и 7% при выручке 250-450 миллионов рублей

Повышение коснется в основном сферы торговли, ресторанный бизнес и аренды недвижимости. Согласно официальным данным, 96,8% предпринимателей на УСН имеют выручку до 60 млн руб.

Зачем нужны налоговые изменения

В ведомстве пояснили, что налоговые изменения необходимы для выстраивания справедливой налоговой системы в РФ. Такая система должна решать общенациональные задачи, в том числе устранение неравенства в обществе и в экономике, а также снижать проблемы социально-экономического развития регионов.

Полученный доход планируется направить на поддержку соцпроектов, в том числе повышение социальных выплат, поддержку материнства и детства, борьбу со сложными болезнями, социальную инфраструктуру.
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Минусы повышения НДФЛ

Из-за инфляции платить НДФЛ по повышенной ставке будет все больше россиян. Планку дохода для расчета налога необходимо менять из-за инфляции, иначе ежегодно все больше людей будут платить НДФЛ по повышенной ставке. К примеру, процент людей, платящих налоги по ставке более 13%, может вырасти за 6 лет примерно на 6 процентных пунктов.

Рейтинговое агентство АКРА предупреждало, что существует риск расширения теневой экономики из-за стимула не показывать все доходы с целью снижения налоговой нагрузки. При переходе на новую прогрессивную шкалу компании и сотрудники могут намеренно декларировать доход, минимально необходимый для того, чтобы не оказаться в категории налогоплательщиков с повышенной ставкой НДФЛ.

Эксперты РАНХиГС Елизавета Мартьянова и Андрей Полбин в своем исследовании отметили, что повышение сборов НДФЛ непременно спровоцирует снижение ВВП. Прогрессивное налогообложение снизит стимул к труду у более эффективных сотрудников: так, трудящиеся могут менее качественно работать, сказано в исследовании. Помимо этого, снизится потребление домохозяйств.

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#доходы
#налог
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Кому платить больше: Минфин внес поправки по совершенствованию налоговой системы
Минфин РФ внес в правительство поправки по совершенствованию налоговой системы
28 мая 2024, 22:57

Фото: istock / mizar_21984

Министерство финансов внесло в правительство пакет поправок по совершенствованию налоговой системы. Сведенья размещены на сайте ведомства.
С целью обеспечения реализации поручений президента РФ Владимира Путина по некоторым социально значимым вопросам предложено внести изменения в закон о бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, а также поправки в Налоговый и Бюджетный кодексы.

«Предложения будут рассмотрены на комиссии по законопроектной деятельности, а затем — на заседании правительства», — сказано в тексте.
Глава Минфина Антон Силуанов отметил, что в ходе разработки поправок ведомство опиралось на рекомендации Государственной Думы.

Как утверждает Силуанов, принятие предлагаемых изменений поможет обеспечить стабильные и предсказуемые условия для населения, бизнеса и регионов на ближайшие шесть лет, а также улучшить экономическое благосостояния России.

Минфин введет прогрессивную шкалу НДФЛ для граждан с доходами от 2,4 миллиона рублей — это 200 тысяч рублей в месяц. Налоги будут браться не со всей суммы дохода, а с превышения лимита.

Для физлиц новая шкала НДФЛ выглядит так:
  • от 2,4 до 5 млн руб. — 15%;
  • от 5 до 20 млн руб. — 18 %;
  • от 20 до 50 млн руб. — 20 %;
  • более 50 млн руб. — 22 %;
  • для остальных НДФЛ сохранится на уровне 13 %.
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#поправки
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Глава Павлово-Посадского округа Семёнов принял обращения жителей Электрогорска
28 мая 2024, 22:39

Фото: пресс-служба Павлово-Посадского г. о.

Глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семёнов вместе с профильными заместителями и сотрудниками ответственных служба провёл обход города Электрогорска. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Обход начали с городской больницы. Осмотрели хирургическое отделение, где отремонтировали крышу. Также подрядчик покрасил стены, привёл в порядок потолок и напольное покрытие. Скоро отделение вновь откроется для пациентов», – рассказал Семёнов.
Проехала комиссия и по частному сектору. Жители задавали многочисленные вопросы об окосе травы, уборке смёта с дорог, покраске стоек дорожных знаков и сбору мусора у контейнерных площадок. Все замечания взяты на контроль.

Затем осмотрели территорию вокзала. Она находится в неприглядном состоянии.
«Поручил профильному заместителю связаться с руководством и решить вопрос по наведению порядка на объекте. Заехали в городской парк и на стадион. Есть замечания по окосу травы и содержанию детской игровой площадки. В некоторых местах нет лавочек и урн. Поручил подрядчику и руководству учреждений привести всё в должный вид», – отметил глава.
Он добавил, что получает много жалоб от жителей по поводу бесхозных машин на парковках возле домов, которые уже давно загромождают дворы. Семёнов поручил разобраться с проблемой вместе с госавтоинспекцией.

Как отметили в администрации, по результатам обхода часть недочётов уже начали устранять. Работы по оставшимся выполнят в установленные сроки.

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#павловский посад
#электрогорск
#глава
#подмосковье
#московская область
#жители
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Временно трудоустроить этим летом планируют 20 тыс. подмосковных подростков
28 мая 2024, 22:31

Фото: пресс-служба Мособлдумы

Перед летними каникулами на временную работу устроились уже более 2 тыс. подмосковных подростков. Такие данные привёл председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.
«Планируется, что за это лето будут трудоустроены более 20 тыс. подростков. Период летних каникул ещё официально не начался, но уже на данный момент трудоустроены свыше 2 тыс. ребят. Больше всего таковых – в Балашихе, Орехово-Зуевском и Ленинском городских округах», – отметил парламентарий.
Голубев напомнил, что в 2024 году Минсоцразвития Московской области заключило более 500 соглашений с администрациями городских округов региона, чтобы обеспечить подростков рабочими местами. Он добавил, что летом больше всего среди молодых людей востребованы такие позиции, как вожатый, лаборант и озеленитель территорий.

«Помимо зарплаты подростки получают материальную поддержку из бюджета Подмосковья, которую им выплачивает областной центр занятости. При условии полного месяца работы сумма выплаты немного превышает 2,4 тыс. рублей», – уточнил депутат.
По словам Голубева, ожидается, что за этот год временно трудоустроиться смогут более 30 тыс. подростков.

Правила трудоустройства граждан в возрасте от 14 до 18 лет можно найти на сайте Мособлдумы.

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#мособлдума
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#подмосковье
#московская область
#депутат
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В Подмосковье активизировались пушистые мухи-опылители жужжалы
28 мая 2024, 22:19

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Энтомологи заметили на подмосковных полях необычных насекомых-опылителей. Это жужжалы, напоминающие пушистых мух, рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.
«Жужжалы – очень интересное семейство мух. Эти любители цветочного нектара выполняют полезную работу по опылению цветов. Однако их личинки являются паразитами, приносящими вред другим насекомым, таким как пчёлы. В Подмосковье обитают пять видов жужжал, занесённых в Красную книгу Московской области: жужжало малое, жужжало разноцветное, лохматка-приведение, печальница изменчивая и печальница угольная», – пояснил Фирсов.
Жужжалы в регионе можно встретить на полях и лесных опушках. Внешне они напоминаю пушистых шмелей, но меньше по размеру и имеют однотонную окраску. Отличительная особенность жужжал – пара прямых крыльев, которыми они могут совершать до 500 взмахов в секунду и зависать в воздухе, как колибри, чтобы достать хоботком сладкий нектар.

Министр напомнил, что краснокнижных представителей флоры и фауны уничтожать запрещено – за это предусмотрено административное наказание.

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