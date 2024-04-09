Ушёл из жизни советский космонавт, дважды Герой СССР Аксёнов

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Летчик-космонавт СССР, бортинженер космического корабля «Союз-22» и космического корабля «Союз Т-2», дважды Герой Советского Союза Владимир Аксенов скончался на 90-м году жизни, об этом сообщили в «Роскосмосе».
«От имени госкорпорации «Роскосмос» и от себя лично выражаю глубокие соболезнования в связи с кончиной дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта СССР, подполковника-инженера запаса Аксенова Владимира Викторовича. Утрата эта тяжела и невосполнима», — говорится в сообщении госкорпорации.
Аксёнов родился в небольшом селе Гиблицы в Рязанской области 1 февраля 1935 года.
В 1953 году будущий герой потупил в 10-ю военную авиационную школу первоначального обучения в г. Кременчуге, а в 1955 продолжил обучение в Чугуевском военном авиационном училище лётчиков.
15 сентября 1976 года уже состоявшийся космонавт провел свой первый полет в космос на корабле «Союз-22».
Аксёнова дважды удостоили высшей степени отличия в СССР — Герой Советского Союза.
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