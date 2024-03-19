В Москве скончался замдиректора Имперского русского балета Витаутас Таранда

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В Москве на 59-м году жизни ушёл из жизни замдиректора Имперского русского балета Витаутас Таранда. Об этом пишет Shot.
По словам исполнительного директора Имперского русского балета Магомеда Кулбужева, смерть Таранды оказалась внезапной. Его состояние не ухудшалось. По предварительным данным, причиной его кончины стали проблемы с сердцем. Однако точную причину смерти установят эксперты.
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