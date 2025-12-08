«Усилить меры на всех уровнях»: Путин поставил задачу по рождаемости

08 декабря 2025, 20:25

Путин заявил о необходимости переломить тренд снижения рождаемости в России

Владимир Путин (Фото: Telegram @news_kremlin)

Президент РФ Владимир Путин заявил о важнейшей задаче — переломить тенденцию к снижению рождаемости. Его слова приводит РЕН ТВ.





Российский лидер выступил с таким заявлением на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

«Чтобы переломить тенденцию по снижению рождаемости в масштабах всей страны, нужно усилить действующие меры на всех уровнях», — сказал президент.

«Скажу очевидные вещи: система поддержки детей, рождаемости должна опираться на запросы потребности граждан», — подчеркнул президент.