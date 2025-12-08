«Усилить меры на всех уровнях»: Путин поставил задачу по рождаемости
Путин заявил о необходимости переломить тренд снижения рождаемости в России
Президент РФ Владимир Путин заявил о важнейшей задаче — переломить тенденцию к снижению рождаемости. Его слова приводит РЕН ТВ.
Российский лидер выступил с таким заявлением на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
«Чтобы переломить тенденцию по снижению рождаемости в масштабах всей страны, нужно усилить действующие меры на всех уровнях», — сказал президент.Он отметил, что ряд регионов уже показывает положительные результаты. На 1 ноября 18 субъектов выполнили или превысили плановые показатели по рождаемости.
«Скажу очевидные вещи: система поддержки детей, рождаемости должна опираться на запросы потребности граждан», — подчеркнул президент.Путин сообщил, что с 1 января вырастет необлагаемая налогами сумма выплат работникам при рождении ребёнка — с 50 тысяч до 1 миллиона рублей.