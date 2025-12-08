В Госдуме предложили выплачивать 13-ю зарплату медикам и педагогам
Российские медики и педагоги должны ежегодно получать 13-ю зарплату. Об этом заявил заместитель председателя Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов, передает РИА Новости.
Для повышения квалификации кадров, укрепления авторитета профессий в сфере образования и здравоохранения, а также улучшения социальной защиты медицинских и педагогических работников государственных и муниципальных организаций, предлагается на федеральном уровне установить для них ежегодную гарантированную выплату, не менее одного среднемесячного оклада.
Эта тринадцатая зарплата будет выплачиваться по итогам календарного года за счет бюджетных средств. Чтобы ее получить, медицинским и педагогическим работникам необходимо лишь выполнять свои профессиональные обязанности и не иметь дисциплинарных взысканий, добавил Чернышов.
