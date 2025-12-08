В Госдуме предложили выплачивать 13-ю зарплату медикам и педагогам

08 декабря 2025, 19:33

РИА Новости: Чернышов предложил выплачивать 13-ю зарплату медикам и педагогам

Фото: iStock/Oleg Elkov

Российские медики и педагоги должны ежегодно получать 13-ю зарплату. Об этом заявил заместитель председателя Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов, передает РИА Новости.