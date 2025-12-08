Путин призвал усилить контроль за наличными и сократить нелегальную занятость

08 декабря 2025, 18:14

Владимир Путин (Фото: Telegram @news_kremlin)

Президент России Владимир Путин поставил задачи по борьбе с нелегальной занятостью и по усилению контроля за оборотом наличных денег. Об этом он заявил на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Его слова приводит РИА Новости.





Путин указал, что такая форма трудоустройства приводит к ущемлению прав граждан России.

«Кардинально сократить нелегальную занятость, которая нарушает права граждан Российской Федерации. Усилить контроль за обращением наличных денег», — сказал российский лидер.

