Путин призвал усилить контроль за наличными и сократить нелегальную занятость
Президент России Владимир Путин поставил задачи по борьбе с нелегальной занятостью и по усилению контроля за оборотом наличных денег. Об этом он заявил на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Его слова приводит РИА Новости.
Путин указал, что такая форма трудоустройства приводит к ущемлению прав граждан России.
«Кардинально сократить нелегальную занятость, которая нарушает права граждан Российской Федерации. Усилить контроль за обращением наличных денег», — сказал российский лидер.При этом он подчеркнул, что все меры должны носить взвешенный характер и не ограничивать экономический рост. По словам главы государства, совместная работа правительства и регионов должна к 2026 году сформировать прозрачную и конкурентную деловую среду.
Ранее Владимир Путин призвал немедленно начать перестройку экономики России.