В Подмосковье установили более 133 тысяч камер «Безопасного региона»

Фото: пресс-служба ГУРБ МО
«Камеры «Безопасного региона» установлены в общественных местах - во дворах и на подъездах, возле детских госучреждений и торговых центров, на железнодорожных переездах. Их применяют, чтобы обеспечить безопасность и порядок в регионе или проконтролировать ход строительства объектов», – говорится в сообщении.Кроме того, отметили в министерстве, данные с видеокамер использует искусственный интеллект. С их помощью он, например, следит за уборкой снега, выявляет скопления бродячих животных, контролирует состояние контейнерных площадок, определяет незаконную торговлю, а также подсчитывает посетителей парков.
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