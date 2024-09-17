В Подмосковье провели более 200 тыс. телемедицинских консультаций для детей

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Свыше 200 тысяч телемедицинских консультаций провели для маленьких пациентов в Московской области с начала года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
«Телемедицина удобна для семей с детьми, она позволяет сэкономить время на поездке в поликлинику. Всего с начала года в Подмосковье было проведено более 200 тысяч телемедицинских консультаций для детей», — сказала первый зампред областного правительства Людмила Болатаева.В министерстве напомнили, что телемедицинская консультация может быть назначена вместо повторного личного приёма у врача, с помощью таких консультаций контролируется динамика лечения, кроме того, на ней можно получить направление к узкому специалисту и электронный рецепт на льготные лекарства.
Записаться на телемедицинскую консультацию можно на личном приёме у врача, через инфомат в поликлинике, по номеру 122 или через региональный портал «Здоровье».
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