«Пугала отрезать голову или язык»: родители пожаловались на воспитательницу детского сада
Воспитательницу детсада в Адлере проверяют после жалоб родителей
В одном из детских садов Адлера разгорается скандал: родители воспитанников заявляют о жестоком обращении со стороны воспитателя. Об этом 12 сентября сообщила РЕН ТВ мать одного из пострадавших детей, местная жительница Елизавета.
Как утверждает собеседница, жалобы на воспитателя поступают регулярно: дети сообщают, что она бьет их, таскает за уши, угрожает и запирает в темном туалете. Ни воспитатель, ни заведующая детским садом свою вину не признают.
«Мой ребенок пришел, сказал: «Она схватила меня за руку, за ногу и вышвырнула из кровати и сказала: «Пошла быстро в ясли». Пугала наших детей отрезать им голову или язык», — поделилась Елизавета.После того как мама написала о ситуации в родительский чат и заявила о намерении обратиться в прокуратуру, заведующая попросила ее не делать этого, заверив, что воспитателя уже уволили. Сама виновница конфликта объяснила свое поведение «выгоранием и усталостью». Однако, по словам Елизаветы, на самом деле сотрудницу не уволили, а лишь временно отстранили от работы.