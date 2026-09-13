«Пугала отрезать голову или язык»: родители пожаловались на воспитательницу детского сада

13 сентября 2026, 12:00

Воспитательницу детсада в Адлере проверяют после жалоб родителей

Фото: istockphoto/ChiccoDodiFC

В одном из детских садов Адлера разгорается скандал: родители воспитанников заявляют о жестоком обращении со стороны воспитателя. Об этом 12 сентября сообщила РЕН ТВ мать одного из пострадавших детей, местная жительница Елизавета.





Как утверждает собеседница, жалобы на воспитателя поступают регулярно: дети сообщают, что она бьет их, таскает за уши, угрожает и запирает в темном туалете. Ни воспитатель, ни заведующая детским садом свою вину не признают.





«Мой ребенок пришел, сказал: «Она схватила меня за руку, за ногу и вышвырнула из кровати и сказала: «Пошла быстро в ясли». Пугала наших детей отрезать им голову или язык», — поделилась Елизавета.