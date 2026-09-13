Российские подростки украли продукты из супермаркета, задержали несколько десятков человек
В Вологде полиция задержала 31 подростка после массового хищения продуктов из супермаркета. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Вологодской области.
В дежурную часть второго отдела полиции УМВД России «Вологда» поступило сообщение о группе подростков, которые зашли в магазин, похитили продукты питания и скрылись. По данным ведомства, среди похищенного были шоколадки, йогурты и фрукты.
Прибывшие на место сотрудники полиции задержали малолетних. Всех их доставили в отдел полиции и опросили в присутствии законных представителей.
Среди задержанных оказался несовершеннолетний администратор группы в одной из социальных сетей, где размещалось объявление о сборе подростков. По словам самих несовершеннолетних, изначально они собрались для совместной прогулки по городу, а умысел на хищение продуктов возник спонтанно, когда они проходили мимо магазина.
В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего и сумму причиненного ущерба, проводится юридическая квалификация случившегося. С подростками и их законными представителями проводятся профилактические беседы с разъяснением норм уголовного и административного законодательства.
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