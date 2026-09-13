Российские подростки украли продукты из супермаркета, задержали несколько десятков человек

13 сентября 2026, 11:45

Подростки украли продукты из супермаркета в Вологде, задержали 31 человека

Фото: istockphoto/Dzurag

В Вологде полиция задержала 31 подростка после массового хищения продуктов из супермаркета. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Вологодской области.