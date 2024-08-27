В России цены на автомобильные аптечки выросли на 28%

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Согласно исследованию, крупнейший оператор фискальных данных в России «Платформа ОФД» обнаружил, что средняя стоимость автомобильной аптечки в стране увеличилась на 28%. Об этом сообщили в РБК.
Для анализа использовалась агрегированная обезличенная информация о продажах. Компания сравнила периоды с 1 по 25 августа текущего и следующего года.
Эксперты объяснили рост спроса на автомобильные аптечки в августе предстоящим вступлением в силу в сентябре положений законодательства о новом составе набора. Эффект высокой частоты «касаний с продуктом» затронул разные группы автомобилистов. Часть водителей решила обновить аптечки до их подорожания из-за изменения комплектации.
Приказ Минздрава вступает в силу с 1 сентября и будет действовать до 1 сентября 2030 года.
Если аптечки укомплектованы до вступления в силу нового приказа, их можно использовать до истечения срока годности, но не позднее 1 сентября 2027 года. Часть водителей купили аптечки с хорошим наполнением, так как их цена невысока. Это также повлияло на стоимость товара, отмечается в исследовании.
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«В 2024 году в это время медианная цена автомобильной аптечки составила 572 рубля, что на 28% выше, чем в прошлом году. При покупке онлайн цена составила 452 рубля, что на 18% больше, чем в прошлом году. Несмотря на рост стоимости, количество покупок офлайн увеличилось на 22%, а онлайн — на 31%», — поделились результатами в ведомстве.
Эксперты объяснили рост спроса на автомобильные аптечки в августе предстоящим вступлением в силу в сентябре положений законодательства о новом составе набора. Эффект высокой частоты «касаний с продуктом» затронул разные группы автомобилистов. Часть водителей решила обновить аптечки до их подорожания из-за изменения комплектации.
Приказ Минздрава вступает в силу с 1 сентября и будет действовать до 1 сентября 2030 года.
Если аптечки укомплектованы до вступления в силу нового приказа, их можно использовать до истечения срока годности, но не позднее 1 сентября 2027 года. Часть водителей купили аптечки с хорошим наполнением, так как их цена невысока. Это также повлияло на стоимость товара, отмечается в исследовании.
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Мира Полтева