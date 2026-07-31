В Павлово-Посадском округе проверили подготовку школ к учебному году
Проверку подготовки школ к началу учебного года провели власти Павлово-Посадского округа в рамках объезда территории. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Первой локацией стала школа №11 в деревне Кузнецы, где проводится капитальный ремонт. Завершить его подрядчик должен до конца лета.
«В этом году школе исполняется 40 лет. И за четыре десятилетия здесь не было такого комплексного обновления, какое происходит сейчас», — отмечается в сообщении.Проверяющие посетили также основной корпус школы в посёлке Большие Дворы, отремонтированный два года назад. Там осмотрели кабинеты и спортивное ядро на прилегающей территории, а также пообщались с педсоставом.
Кроме того, участники объезда проверили благоустройство в округе, побеседовали с жителями, ответили на их вопросы и приняли жалобы.