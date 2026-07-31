В Павлово-Посадском округе проверили подготовку школ к учебному году

31 июля 2026, 12:08

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Проверку подготовки школ к началу учебного года провели власти Павлово-Посадского округа в рамках объезда территории. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Первой локацией стала школа №11 в деревне Кузнецы, где проводится капитальный ремонт. Завершить его подрядчик должен до конца лета.





«В этом году школе исполняется 40 лет. И за четыре десятилетия здесь не было такого комплексного обновления, какое происходит сейчас», — отмечается в сообщении.