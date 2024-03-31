Украина пригрозила устроить теракт на РЖД

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Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов* пригрозил терактами на железной дороге, которая будет проходить через новые регионы России.
Речь идёт о железной дороге между Ростовом-на-Дону и Крымом, которую Россия активно строит и введёт в эксплуатацию до конца текущего года.
Буданов* подчеркнул, что она станет серьёзной проблемой для Украины. Но, при этом, выразил надежду на то, что украинские военные смогут «справиться» с сухопутной частью этой дороги.
Он добавил, что «это гораздо легче, чем вопрос Крымского моста».
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*внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
**запрещённая в России террористическая организация
Буданов* подчеркнул, что она станет серьёзной проблемой для Украины. Но, при этом, выразил надежду на то, что украинские военные смогут «справиться» с сухопутной частью этой дороги.
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Глава ГУР Украины Буданов* является законной целью для России
*внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
**запрещённая в России террористическая организация
Анастасия Чинкова