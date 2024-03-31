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Украина пригрозила устроить теракт на РЖД

Буданов* пригрозил терактами на железной дороге в новых регионах России
31 марта 2024, 19:52
Фото: iStock/Perytskyy

Фото: iStock/Perytskyy

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов* пригрозил терактами на железной дороге, которая будет проходить через новые регионы России.
Речь идёт о железной дороге между Ростовом-на-Дону и Крымом, которую Россия активно строит и введёт в эксплуатацию до конца текущего года.

Буданов* подчеркнул, что она станет серьёзной проблемой для Украины. Но, при этом, выразил надежду на то, что украинские военные смогут «справиться» с сухопутной частью этой дороги.


Он добавил, что «это гораздо легче, чем вопрос Крымского моста».

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*внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
**запрещённая в России террористическая организация
#железная дорога
#россия
#ржд
#теракт
#украина
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Оператора беспилотника впервые наградили званием «Герой России»
Оператора БПЛА «Ланцет» впервые наградили званием «Герой Российской Федерации»
31 марта 2024, 20:06

Фото: iStock/vadimrysev

В России впервые наградили оператора беспилотника званием «Герой Российской Федерации» и медалью «Золотая звезда». Об этом сообщают военкоры.
Отмечается, что на счету у военного, который занимался управлением беспилотниками «Ланцет», свыше 250 результативных вылетов, которые привели к ликвидации или повреждению целей на стороне противника.

В настоящее время имя награждённого оператора пока не раскрывается.

Беспилотники «Ланцет», которые имеются на вооружении у российской армии, отличаются своей манёвренностью. Ранее сообщалось, что один из таких дронов совершил необычный манёвр, прежде чем нанести удар по блиндажу ВСУ. Сначала он несколько раз нырнут вверх-вниз в воздухе, после чего поразил цель.

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#награда
#оператор
#беспилотник
#россия
#вс рф
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Джонсон: Россия может уничтожить F-16 в Польше и Румынии, если их передадут ВСУ
31 марта 2024, 18:59

Фото: iStock/VanderWolf-Images

Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Россия сможет уничтожить обещанные ВСУ истребители F-16 на авиабазах в соседних странах НАТО. Об этом Джонсон сообщил в интервью Youtube-каналу Dialogue Works.
Экс-аналитик предположил, что обещанные истребители отправят в Польшу или Румынию, в таком случае российские войска могут уничтожить F-16 на этих территориях. Джонсон отметил, что РФ обладает гораздо большими возможностями благодаря ракетам.

Ранее представитель минобороны США Патрик Райдер заявил, что Соединенные Штаты рассчитывают направить Киеву истребители F-16 уже в текущем году. Также он добавил, что Вашингтон не ​собирается раскрывать ​подробности своих планов.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#сво
#всу
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#польша
#румыния
#самолёты
#нато
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Журналист Бутусов: Сырский соврал о продвижении ВСУ на передовой
31 марта 2024, 18:46

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Главком ВСУ Александр Сырский соврал об успехах украинских войск на передовой. Об этом сообщил главред сайта «Цензор.нет» и экс-советник министра обороны Украины Юрий Бутусов в своем видеоблоге.
По словам Бутусова, заявления о том, что число возвращенных ВСУ позиций превышает количество потерянных, не являются действительностью. Он отметил, что слова о продвижении украинских войск на линии боевого соприкосновения также противоречат истине.

Бутусов подчеркнул, что положение на фронте является успешным исключительно для российских войск.

Ранее сообщалось, что на аэродроме Вознесенск в Николаевской области уничтожены три самолета Су-25 ВВС Украины. Также были уничтожены радиолокатор подсвета и наведения, машина боевого управления и другие боевые единицы.

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#всу
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#техника
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Мирная жительница погибла при обстреле Белгородской области
31 марта 2024, 17:43

Фото: iStock/sreeyashlohiya

Женщина погибла при обстреле ВСУ села Дунайка в Белгородской области. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Отмечается, что в момент украинского обстрела мирная жительница находилась на улице. Она получила раны, несовместимые с жизнью.

Гладков выразил соболезнования родственникам погибшей.

Также в результате этого обстрела были повреждены четыре частных дома, три автомобиля и линии газо- и электроснабжения.

Украинские войска практически ежедневно наносят удары по Белгородской области. Минобороны РФ сообщало, что в воскресенье утром средства ПВО уничтожили десять снарядов РСЗО Vampire над территорией региона.

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#атака
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ВС РФ уничтожили место дислокации СБУ под Херсоном
Сальдо: российские военные уничтожили место дислокации СБУ в пригороде Херсона
31 марта 2024, 16:56

Фото: iStock/RamonCast

В пригороде Херсона российские военные уничтожили здание, в котором дислоцировались сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
Также он добавил, что ВС РФ поразили позиции украинской армии в районах сёл Ивановка, Михайловка, Гавриловка и Тягинка, где располагались части 35-й бригады морской пехоты ВСУ и бригады территориальной обороны ВСУ.

Ранее сообщалось, что в украинских беспилотниках обнаружены аккумуляторы, которые использовались США в марсианской программе НАСА. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В Британии раскрыли, почему произойдёт грядущий провал ВСУ
Меркурис: ВСУ не смогут перебрасывать войска из-за перебоев с электроэнергией
31 марта 2024, 16:52

Фото: iStock/Anna_Anikina

Украинские войска не смогут перебрасывать свои подразделения из-за перебоев с электроэнергией, с таким заявлением выступил британский эксперт Александр Меркурис на своём YouTube-канале.
«Русские, скорее всего, наносили удары по энергетической системе, чтобы создать препятствия для передвижения украинских войск. Таким мнением со мной поделился хорошо проинформированный источник. Даже краткосрочные перебои в энергосистеме не позволяют ВСУ перебрасывать войска», — объяснил Меркурис.

По его словам, поезда, при помощи которых Вооружённые силы Украины осуществляют переброску своих подразделений, работает на электрической тяге.

Меркурис отметил, что российские войска также успешно уничтожают остатки систем противовоздушной обороны ВСУ, что позволяет точно поражать объекты украинской инфраструктуры.

Британский эксперт считает, что в настоящий момент всё говорит о неизбежности победы России.

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#вс рф
#всу
#сво
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В Генпрокуратуре РФ рассказали о жалобах на задержки выплат участникам СВО
Генпрокурор Краснов: жалобы на задержки выплат участникам СВО участились
31 марта 2024, 15:24

Фото: Фотобанк Московской области

В последнее время наблюдается всё больше жалоб в Генпрокуратуру России о задержках выплат участникам СВО после ранений. Об этом сообщил генпрокурор Игорь Краснов в интервью журналисту Павлу Зарубину.
Он подчеркнул, что довольно часто поступают сигналы о нарушении прав участников спецоперации, членов их семей и близких родственников. Ранее жалобы были вызваны недостатком обмундирования или невыплатой денежного довольствия. Однако в последнее время участились жалобы о задержке выплат по ранениям, в связи с присвоением госнаград.

Краснов отметил, что правоохранительные органы оперативно реагируют на эти обращения. При этом, в случае необходимости, следует более жёсткая реакция.

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#генпрокуратура
#выплаты
#спецоперация
#жалобы
#россия
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В Крыму назвали освобождение Одессы ключом к безопасности юга России
Константинов назвал освобождение Одессы ключом к безопасности юга РФ
31 марта 2024, 15:22

Фото: iStock/V-art

Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал освобождение города Одессы от украинской национальной власти ключом к обеспечению безопасности юга России, передает РИА Новости.
По словам главы крымского парламента, Одесса создавалась РФ и всегда являлась исторически русской территорией. Константинов отметил, что со стороны этого города солдаты киевского режима посылают на Крым ракеты и беспилотники, а также отправляет смертников.

Он заключил, что в Одессе живут русские люди, которые выступают против украинского национализма и нацизма.

Ранее сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди заявила, что Харьков, Николаев, Одесса и прилегающие к ним области должны войти в состав России. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Папа Римский призвал РФ и Украину к обмену пленными по формуле «всех на всех»
#одесса
#безопасность
#россия
#море
#флот
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Папа Римский призвал РФ и Украину к обмену пленными по формуле «всех на всех»
31 марта 2024, 15:11

Фото: iStock/uzhursky

Папа Римский Франциск в традиционном пасхальном послании призвал к обмену пленными между Россией и Украиной по формуле «всех на всех».
Папа Франциск также призвал к тому, чтобы прекратить конфликт между Израилем и Палестиной и уважать принципы международного права. Понтифик сообщил, что нельзя допустить серьезных последствий конфликтов для гражданского населения, в особенности, детей.

В своей речи папа Франциск затронул имеющиеся противоречия между Арменией и Азербайджаном. Он упомянул, что мировое сообщество должно помочь государствам продолжить мирный диалог.

Ранее папа Римский Франциск отметил, что конфликт на Украине имеет не только российско-украинский аспект, но также связан с вопросами поставок и продажи оружия. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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