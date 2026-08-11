Устраивавший собачьи бои треш-блогер остался без питомцев
Суд изъял животных у треш-блогера Олега Баласяна. Об этом написала телеведущая и журналистка Ксения Собчак в своем телеграм-канале «Кровавая барыня».
По ее словам, всего волонтеры вывезли около десяти питомцев, среди которых были собаки, кошка и козы.
Общественник Роман Рачков рассказал, что он вместе с другими активистами утром выехал из столицы в подмосковную деревню Красновские Выселки, где проживает блогер. Там они забрали всех питомцев и вернулись в Москву, чтобы распределить их по временным приютам.
Известно, что Баласян публиковал видео с издевательствами над животными, устраивал собачьи бои и монетизировал контент с насилием в платном телеграм-канале. Полиция продолжает проверку по этому факту.
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