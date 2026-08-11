Устраивавший собачьи бои треш-блогер остался без питомцев

11 августа 2026, 15:39

Собчак: суд изъял животных у треш-блогера Баласяна, снимавшего собачьи бои

Фото: iStock/AMilkin

Суд изъял животных у треш-блогера Олега Баласяна. Об этом написала телеведущая и журналистка Ксения Собчак в своем телеграм-канале «Кровавая барыня».