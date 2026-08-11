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Устраивавший собачьи бои треш-блогер остался без питомцев

Собчак: суд изъял животных у треш-блогера Баласяна, снимавшего собачьи бои
Фото: iStock/AMilkin

Суд изъял животных у треш-блогера Олега Баласяна. Об этом написала телеведущая и журналистка Ксения Собчак в своем телеграм-канале «Кровавая барыня».



По ее словам, всего волонтеры вывезли около десяти питомцев, среди которых были собаки, кошка и козы.

Общественник Роман Рачков рассказал, что он вместе с другими активистами утром выехал из столицы в подмосковную деревню Красновские Выселки, где проживает блогер. Там они забрали всех питомцев и вернулись в Москву, чтобы распределить их по временным приютам.

Известно, что Баласян публиковал видео с издевательствами над животными, устраивал собачьи бои и монетизировал контент с насилием в платном телеграм-канале. Полиция продолжает проверку по этому факту.

Лидия Пономарева

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