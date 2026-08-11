Пожар произошел в жилом доме в центре Москвы, шесть пострадавших
В центре столицы произошёл пожар в жилом многоквартирном доме. В результате инцидента медицинская помощь потребовалась шести гражданам, включая троих несовершеннолетних, сообщили в оперативных службах.
Как уточняется в сводках, возгорание вспыхнуло в одной из квартир, расположенной на улице Малая Переяславская. Причиной стало загорание личных вещей и предметов мебели.
В настоящий момент на месте происшествия продолжают работу сотрудники экстренных служб. В связи с чрезвычайным происшествием для обеспечения безопасности и работы спецтехники временно ограничили дорожное движение на участке от Малой Переяславской до Большой Переяславской улицы.
Ранее в Нальчике загорелась кровля многоквартирного дома. Пожар ликвидировали.
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