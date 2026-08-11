Пьяный неадекват ударил доской прохожего и решил отлупить байкеров
В Твери на бульваре Гусева произошла потасовка с тяжелыми последствиями: нетрезвый горожанин с деревянной доской напал на прохожего и байкеров. Инцидент попал в поле зрения оперативных служб.
По данным следствия, 29-летний житель областного центра, гуляя с девушкой, сам спровоцировал конфликт, предложив двум случайным встречным выяснить отношения на кулаках. Вызов принял 50-летний мужчина, который нанес зачинщику удар в челюсть. После этого инициатор драки вместе со спутницей ретировался.
Однако, как установила полиция, злоумышленник нашел на земле деревянную доску и вернулся, чтобы нанести обидчику удар с размаху. После этого он принялся угрожать оказавшимся поблизости мотоциклистам, вынудив их броситься врассыпную.
От полученного удара 50-летний пострадавший потерял сознание. С тяжелыми травмами его экстренно госпитализировали. Врачи оценивают его состояние как стабильно тяжелое.
Агрессора задержали оперативники. В отношении него возбудили уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Фигуранту грозит наказание вплоть до десяти лет лишения свободы.
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