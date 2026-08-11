Пьяный неадекват ударил доской прохожего и решил отлупить байкеров

11 августа 2026, 14:05

В Твери пьяный россиянин ударил доской человека и разогнал байкеров

Фото: istockphoto/Dzurag

В Твери на бульваре Гусева произошла потасовка с тяжелыми последствиями: нетрезвый горожанин с деревянной доской напал на прохожего и байкеров. Инцидент попал в поле зрения оперативных служб.