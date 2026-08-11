Россиянин отправился на велосипеде в Таджикистан и загадочно исчез
Российский велопутешественник загадочно исчез в Таджикистане. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.
По его информации, 3 августа 30-летний Денис Черновал из Саратова перешел китайско-таджикскую границу, после чего его следы потерялись. Одно из последних его сообщений в тревел-блоге содержало советы по организации длительных велопоездок. Родные и близкие путешественника забили тревогу, поскольку он всегда держал их в курсе своего маршрута.
В этой поездке мужчина собирался добраться до Юго-Восточной Азии. В путь он отправился 19 июня. У него уже был похожий опыт: в 2024 году он проехал на велосипеде половину Азии, преодолев 17,5 тысячи километров и посетив 11 стран за 300 дней. Известно, что россиянин несколько лет работал в центре поддержки клиентов мобильного оператора и уволился в начале июня 2026 года, незадолго до старта.
Ранее сообщалось, что пропавший в Таиланде ловелас из Петербурга три дня пребывал в «наркотической коме».
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