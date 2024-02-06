Устроившему свалку из куриных яиц под Омском грозит штраф до 400 тысяч рублей

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Лицу, устроившему свалку из куриных яиц в Омской области, грозит штраф до 400 тысяч рублей, об этом сообщили в пресс-службе Российского экологического оператора (РЭО).
Ранее на пустыре в Омской области обнаружили огромную свалку из почерневших куриных яиц. На кадрах, которые записал очевидец событий видны сотни паллетов с подорожавшим за последнее время продуктом.
Как отметил глава РЭО Денис Буцаев, сброс отходов на почву и в воду запрещён российским законодательством.
В соответствии с кодексом об административных правонарушениях, физическому лицу грозит штраф до пяти тысяч рублей за несоблюдение утилизации отходов. Штраф для индивидуальных предпринимателей в этом случае может достигать 50 тысяч рублей, а для юридических лиц — 400 тысяч.
Помимо этого, штраф также налагается на лиц, нанёсших вред почве.
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Как отметил глава РЭО Денис Буцаев, сброс отходов на почву и в воду запрещён российским законодательством.
Помимо этого, штраф также налагается на лиц, нанёсших вред почве.
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Евгения Парфентьева