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Устроившему свалку из куриных яиц под Омском грозит штраф до 400 тысяч рублей

06 февраля 2024, 17:58
Фото: iStock/EMFA16

Фото: iStock/EMFA16

Лицу, устроившему свалку из куриных яиц в Омской области, грозит штраф до 400 тысяч рублей, об этом сообщили в пресс-службе Российского экологического оператора (РЭО).
Ранее на пустыре в Омской области обнаружили огромную свалку из почерневших куриных яиц. На кадрах, которые записал очевидец событий видны сотни паллетов с подорожавшим за последнее время продуктом.

Как отметил глава РЭО Денис Буцаев, сброс отходов на почву и в воду запрещён российским законодательством.


В соответствии с кодексом об административных правонарушениях, физическому лицу грозит штраф до пяти тысяч рублей за несоблюдение утилизации отходов. Штраф для индивидуальных предпринимателей в этом случае может достигать 50 тысяч рублей, а для юридических лиц — 400 тысяч.

Помимо этого, штраф также налагается на лиц, нанёсших вред почве.

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#свалка
#яйца
#омская область
#штраф
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На уборку снега во дворах Подмосковья вышли 14 тысяч коммунальщиков
06 февраля 2024, 18:12

Фото: пресс-служба ГУСТ МО

Около 14 тысяч работников коммунальных служба убирают от снега и наледи дворы и внутриквартальные проезды в Московской области, сообщает пресс-служба Главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий.
«В настоящее время продолжается уборка внутриквартальных проездов, дворовых территорий. В работе задействовано 14 тысяч специалистов комплексной уборки, используется 1,7 тыс. единиц техники», — цитируются в сообщении слова главы надзорного ведомства Светланы Аиповой.
Отмечается, что ещё перед началом работ все коммунальщики получили чёткие задания, качество их исполнения проверяют инспекторы. Дополнительный контроль осуществляется через камеры видеонаблюдения, подключённые к системе «Безопасный регион».

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#коммунальные службы
#уборка
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#московская область
#подмосковье
#светлана аипова
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За неделю за нарушения содержания территорий выписали штрафы на 500 тысяч рублей
06 февраля 2024, 17:57

Фото: ГУСТ МО

«Привет камере»: штрафы по упрощенной системе на прошлой неделе достигли практически 500 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий Московской области.
Штрафы были выписаны за нарушения порядка чистоты, правил парковки и нелегальной перевозки строительных отходов.

«На прошлой неделе с помощью камер дорожной сети в упрощенном режиме сформировали штрафы на 369 тысяч рублей для 18 водителей, которые не оформили официальные документы на перемещение стройотходов. За работой коммунальных служб следили наши автомобили с «умными» камерами. Также «по упрощенке» они выписали 7 протоколов на 105 тысяч рублей. Автохамы, которые оставляли свои машины, несмотря на запрет, возле контейнерных площадок получили штрафы на 25 000 рублей», — поделилась руководитель ГУСТ МО в ранге министра Светлана Аипова.

Стоит отметить, что сотрудники ГУСТ МО настоятельно рекомендуют соблюдать правила, что не получить нежелательный штраф

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#парковки
#нарушения
#штрафы
#густ светлана аипова
#подмосковье
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Стая косаток застряла в дрейфующих льдинах у японского побережья
06 февраля 2024, 17:38

Фото: iStock/Dave Hutchison Photography

Стая косаток оказалась в западне у дрейфующих льдин у побережья японского города Раусу, об этом сообщает NHK.
«Утром 6 февраля около 10 косаток были обнаружены в дрейфующих льдах у побережья города Раусу», — прокомментировали ситуацию на японском телеканале.

Отмечается, что животные попали в ловушку примерно в километре от берега. Подобраться к ним люди не могут из-за движения льда. Единственный возможный вариант — ждать, пока сломается лёд.

При этом, как сообщили местные жители, во льдах застряли как взрослые животные, так и 3-4 детёныша.

В СМИ отметили, что аналогичная ситуацию произошла в 2005 году. Тогда большинство попавших в плен косаток погибли.

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#япония
#животные
#плен
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Рекультивация полигона ТКО «Воловичи» вступила в завершающий этап
06 февраля 2024, 17:34

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Полигон твёрдых коммунальных отходов «Воловичи» в городском округе Коломне находится на завершающем этапе рекультивации, все работы выполнены более чем на 85%, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.
«Полностью сформировано тело полигона, завершено устройство армогрунтовой стены и противофильтрационной завесы. На завершающей стадии находится устройство систем сбора фильтрата и поверхностных стоков. Более чем на 85% выполнены работы по созданию защитного экрана и системы дегазации», — уточнил глава Минэкологии региона Тихон Фирсов.
Он подчеркнул, что все работы идут в соответствии с графиком. Завершить рекультивацию планируется в конце мая 2024 года.

Отмечается, что помимо непосредственно рекультивации, подрядчик благоустроит территорию бывшего мусорного полигона и проложит дорогу.

На полигоне ТКО «Воловичи» было накоплено более 2,5 млн кубометров отходов, рекультивация объекта стартовала в конце 2021 года.

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#тко
#полигон
#коломна
#тихон фирсов
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Воробьёв внёс пять предложений для нацпроекта «Цифровая экономика» до 2030 года
06 февраля 2024, 17:31

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв внёс несколько предложений для нацпроекта «Цифровая экономика России» до 2030 года. Он выступил на форуме Национальных достижений на выставке «Россия», где подвели промежуточные итоги президентской программы с 2019 года и определили главные направления развития до 2030-го.
«Пять вещей мы считаем очень важными для каждого региона нашей страны. Первое – это услуги Росреестра. Насколько я знаю, в весеннюю сессию правительство должно внести закон, который позволит в электронном виде получать услуги регистрации для юрлиц и для физлиц. Это будет очень заметный прорыв. Также совместный проект с Москвой – цифровой профиль мигранта. Это ID на въезд в нашу страну. Сегодня есть решение по единому патенту. Неважно, работаешь ты в Московской области или в Москве – он стоит одинаково. Мы достаточно знаем о человеке, который приехал, чтобы не допустить законодательных заступов, в том числе в трудовой деятельности», – отметил губернатор.
Среди других предложений – создание цифровых архивов, которые позволят хранить имеющие юридический вес документы в электронном виде. Сейчас в Подмосковье ежегодно для передачи в архив распечатывают 2,5 млн электронных документов, подписанных электронной цифровой подписью, поскольку этого требует законодательство. В апреле прошлого года Госдума рассмотрела законопроект в первом чтении.

Воробьёв также предложил перевести в электронный вид судебные решения и повестки, создать электронную систему отчётов. Московская область ежегодно передает в федеральные органы власти 1,5 тысячи видов отчётов, в том числе 187 видов – на бумаге. При этом все данные можно взять из информационных систем.

Как отметил губернатор, ещё один инструмент, делает управление регионом эффективнее – это искусственный интеллект. На платформе «Цифровое Подмосковье» размещена 101 успешная практика.
«Спасибо Сбербанку, который драйвит всё, что касается искусственного интеллекта. Мы внедрили 30 решений. Понятно, что сейчас мы идём к генеративному ИИ, но необходимо время», – добавил губернатор.
Кроме того, Воробьёв еще раз подчеркнул важность создания платформы сбора данных и обучения ИИ, так как сейчас доступного и безопасного инструмента для разметки собранного материала нет. Это позволит не заниматься обучением одних и тех же ИИ-решений, поддерживать в актуальном состоянии уже имеющуюся базу знаний и обмениваться опытом.

«Разметка делается по разным продуктам, в разных отраслях, в разных регионах. Я уже говорил о важности такого универсального решения. Условно говоря, если я разметил двор по стандарту, то это не нужно делать всем – возьми мою разметку и внедряй ИИ», – сказал губернатор.

Ранее сообщалось, что на форуме Воробьёв выделил 10 успешных практик, заметно поменявших коммуникацию с государственной и муниципальной властью.

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#андрей воробьёв
#губернатор
#московская область
#подмосковье
#цифровизация
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Жителям Подмосковья напомнили об опасности диких животных
06 февраля 2024, 17:30

Фото: пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области

Специалисты лесного хозяйства рассказали об опасности диких животных. Об этом сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.
Сотрудники напомнили жителям о необходимости соблюдать осторожность при контакте с дикими животными.

«При патрулировании земель лесного фонда сотрудники Ступинского лесничества встретились на поляне с детёнышем лося. Теленок, так правильно называть маленьких лосят, увидев людей, замер, и, не переводя взгляда, стал внимательно их рассматривать. Лесничие не двигались и не сокращали дистанцию, наблюдая за поведением животного. Поняв, что опасности со стороны человека нет, отправился в лес размеренным, неторопливым шагом», — поделились в ведомстве.

В лесном хозяйстве отметили, что при встреч с диким животным ни в коем случае нельзя сокращать дистанцию, вести себя осторожно и не совершать резких движений.

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#строительство
#лес
#животное
#сотрудники
#подмосковье
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В Подмосковье на покупку техники для лесопожарных формирований выделили 270 млн рублей
06 февраля 2024, 17:12

Фото: пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области

Порядка 270 млн рублей выделено на закупку техники для лесопожарных формирований Подмосковья. Об этом сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.
К апрелю этого года новая техника появится уже в большинстве городских округов.

«Ежегодно проводятся плановые закупки противопожарной техники и оборудования в рамках национального проекта «Экология» федерального проекта «Сохранение лесов». В 2024 году на закупку техники для защиты лесов от пожаров и проведения профилактических противопожарных мероприятий подмосковному лесному хозяйству выделено около 270 млн рублей. Это почти в два раза больше, чем годом ранее. 55,7% суммы выделены из регионального бюджета и 44,3 % — из федерального», — поделился министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

Стоит отметить, что в первую очередь спецоборудование доставляют в городские округа с наиболее горимыми территориями.

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#подмосковье
#экология
#техника
#владислав мурашов
#пожарная безопасность
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В ГП ФРГ заявили о продолжении расследования взрывов на «Северных потоках»
06 февраля 2024, 17:08

Фото: iStock/michal-rojek

В Генпрокуратуре ФРГ сообщили, что продолжат вести расследование по «Северным потокам», об этом сообщает «РБК» со ссылкой на немецкое надзорное ведомство.
«Наше расследование продолжается», — сообщил представитель Генеральной прокуратуры Германии.

Однако, предоставлять дополнительные комментарии о ходе расследования в ведомстве отказались.

Напомним, ранее стало известно, что прокуратура Швеции намерена прекратить расследование диверсии, совершенной на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». При том, что взрывы, прогремевшие 26 сентября 2022 года, произошли в экономических пространствах Швеции и Дании. Сообщается, что расследование решили закрыть из-за отсутствия подозреваемых.

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#северный поток
#германия
#расследование
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Подмосковные ветеринары спасли пса, проглотившего мячик
06 февраля 2024, 17:05

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Собаку, проглотившую мяч, спасали врачи подмосковного территориального ветеринарного управления №5, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Московской области.
Пёс по кличке Барон поступил на приём с жалобами на потерю аппетита и частые рвоты. Рентген показал, что в желудке собаки находится инородное тело: мяч диаметром 28 мм. Извлечь мяч было решено без полостной операции — эндоскопическим методом.

«Ветеринарные специалисты оказали экстренную помощь и стабилизировали состояние пса. Благодаря эндоскопии, они смогли спасти Барона без серьезных операций, снизив риски и обеспечив бережное послеоперационное восстановление», — отмечается в сообщении.
Ветеринарные врачи также проконсультировали хозяев, какие игрушки строит использовать, а какие могут представлять опасность для их питомца.

В Московской области действует Единый контакт-центр по вопросам ветеринарии: 7(495) 668-01-25. А записаться на приём к врачам Государственной ветеринарной службы региона можно онлайн — через подмосковный портал госуслуг.

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#собака
#ветеринары
#животное
#московская область
#подмосковье
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