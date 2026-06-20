Достижения.рф

В России могут ввести уголовное наказание за домашние побои

Госдума рассмотрит введение уголовной ответственности за домашнее насилие
Фото: istockphoto/Paul Gorvett

Депутаты внесли на рассмотрение в Госдуму законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за домашнее насилие. Документ подготовила группа парламентариев из партии «Новые Люди» под руководством Алексея Нечаева, пишет Телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».



Авторы инициативы отмечают, что Россия остаётся единственной страной в СНГ, где отсутствует специальный закон для защиты жертв домашнего насилия. Наказание за избиение супруги сопоставимо со штрафом за неоплаченную парковку в Москве — 5 000 рублей, что, по их мнению, недопустимо.

Для продвижения законопроекта депутат Ксения Горячева инициировала манифест «Голос женщин». На текущий момент его поддержали свыше 350 тысяч представительниц прекрасного пола.

Александр Огарёв

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