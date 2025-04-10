«Живите со своим SHAMAN, а хайпиться на мне и смерти супруга не нужно»: вдова Паши Техника сцепилась с Екатериной Мизулиной

Ева Карицкая и Екатерина Мизулина (фото: Telegram @evakaritskaua и @ekaterina_mizulina)
Екатерина Мизулина опубликовала в своём Telegram-канале ролик, в котором Ева Карицкая рассказывает о знакомстве с ней. Общественница заявила, что не общается с вдовой Паши Техника, а её слова назвала фейком.
«У них что, весеннее обострение? Это вообще кто? Фейк, я впервые вижу эту блогершу и не понимаю, зачем врёт. По этой теме ничего не хочу говорить. Мне не нравится весь убогий хайп на трагедии человека, который не смог справиться с наркотической зависимостью», – заявила глава Лиги безопасного интернета.Напомним, что Карицкая ранее комментировала проблемы рэпера с законом. Более года назад Мизулина обратилась в МВД РФ с требованием проверить Техника на пропаганду запрещённых веществ.
После публикации своего видео в канале Мизулиной, Карицкая удивилась такому вниманию к своей персоне. Она объяснила, что её просто неправильно поняли. По её словам, она обращалась к юристу Кате Гордон, которая в ответ пообещала обратиться к Мизулиной.
Также Карицкая напомнила, что Технику тогда удалось урегулировать конфликт с общественницей. Рэпер отделался штрафом, который, как выяснилось уже после его смерти, он так и не оплатил.
«Екатерина Мизулина, (...) давайте не будем на меня сейчас фигню гнать и у себя выкладывать мои видео. Попрошу, пожалуйста, этого не делать. Живите благополучно с своим SHAMAN, занимайте делами против наркотиков, топите дальше, но хайпиться на мне и смерти супруга не нужно. Что раньше-то ничего не базарила? Мне интересно. Ляпнула и ляпнула. Я не знаю, что так цепляться за мои слова», – заявила Карицкая в личном блоге.Читайте также:
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Анастасия Чинкова