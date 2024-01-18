Утренняя загруженность подмосковных дорог составила четыре балла

Видео: пресс-служба МТДИ МО
Загруженность дорог в Московской области по данным на утро четверга, 18 января, составляет четыре балла, при этом на 15 трассах затруднено движение в сторону Москвы, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
«Затруднения отмечены на следующих шоссе: Каширское, Ленинградское, Носовихинское, Новорижское, Калужское, Новорязанское, Щёлковское, Можайское и Пятницкое», — говорится в сообщении.Кроме того, в регионе зафиксированы заторы на шести федеральных трассах, это М-8 «Холмогоры», М-1 «Беларусь», М-7 «Волга», М-2 «Крым», М-5 «Урал» и М-4 «Дон».
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Лев Каштанов