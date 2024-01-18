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Утренняя загруженность подмосковных дорог составила четыре балла

18 января 2024, 09:54

Видео: пресс-служба МТДИ МО

Загруженность дорог в Московской области по данным на утро четверга, 18 января, составляет четыре балла, при этом на 15 трассах затруднено движение в сторону Москвы, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
«Затруднения отмечены на следующих шоссе: Каширское, Ленинградское, Носовихинское, Новорижское, Калужское, Новорязанское, Щёлковское, Можайское и Пятницкое», — говорится в сообщении.
Кроме того, в регионе зафиксированы заторы на шести федеральных трассах, это М-8 «Холмогоры», М-1 «Беларусь», М-7 «Волга», М-2 «Крым», М-5 «Урал» и М-4 «Дон».


На некоторых дорогах проезд затруднён из-за аварий. Водителей просят быть предельно внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и заранее притормаживать перед пешеходными переходами.

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#подмосковье
#московская область
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Высоцкая ликвидирует свою фирму «Кулинарная студия» из-за миллионных убытков
18 января 2024, 10:02

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Заслуженная артистка России Юлия Высоцкая ликвидирует свою фирму «Кулинарная студия» из-за миллионных убытков, об этом стало известно Telegram-каналу SHOT.
Компания «Кулинарная студия», которой владеет Высоцкая, поставкой готовой продукции в предприятия общественного питания.

Как стало известно SHOT, в период с 2019 по 2022 год компания Высоцкой понесла 4 718 000 рублей убытков. Однако, за 2023 год «Кулинарная студия» принесла артистке 13 миллионов рублей.

Тем не менее, известно, что Высоцкая уже собрала все документы, которые необходимы для ликвидации фирмы.

Кулинарные навыки Высоцкой, а в частности её программа «Едим дома», давно служат поводом для шуток в интернете. В июне 2023 года телеведущая репостнула видео певицы Зайцевой, которая отметила её кулинарный талант.

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11 мест для крещенских купаний будут работать в Одинцове
18 января 2024, 09:53

Фото: istockphoto / Semen Salivanchuk

В Одинцовском городском округе будет организовано 11 мест для проведения Крещенских купаний. Об этом сообщила пресс-служба министерства благоустройства Московской области.
На территории Московской области продолжают подготовку мест для Крещенских купаний, которые пройдет сегодня ночью.

«Всего в Подмосковье подготовлено 227 площадок с соблюдением всех мер безопасности.<…> В Одинцовском городском округе будет организовано 11 мест для проведения Крещенских купаний», — поделился министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

В городском округе Одинцово для жителей организовали купели у Саввино-Сторожевского монастыря в Звенигороде, на территории часовни Иоанна Предтечи в Дунино, у храма Рождества Иоанна Предтечи в Лесном Городке, у пруда около д. № 19А в Сколково, на территории главного храма вооруженных сил РФ в парке «Патриот», на пруду у д. 15 на ул. Армейской в Кубинке, в Пронском на территории строящегося храма Преподобного Сергия Радонежского, у ресторана «Причал» в Жуковке, храма преподобного Серафима Саровского в Горках-10 и в Бушарино на территории Михайло-Архангельского храма.

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#крещение
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Премьер Башкирии Назаров: Митинги в Баймаке завершились
18 января 2024, 09:17

Фото: istockphoto/Dzurag

На вечер, 17 января, ситуация в башкирском городе Баймак успокоилась. Большая часть общества поддержала главу республики и правоохранительные органы.
Об этом сообщил премьер-министр Республики Башкортостан Андрей Назаров. Он также добавил, что уже возбуждены уголовные дела против зачинщиков беспорядков.

«Никто не позволит дестабилизировать ситуацию в республике», — сказал глава правительства Башкирии.

Напомним, беспорядки в Баймаке начались после оглашения приговора районного суда, вынесенного Фаилю Алчинову*, который получил четыре года колонии за публичные оскорбления по национальному признаку. В апреле 2023 года он выступил на сходе граждан с речью, в которой оскорблял лиц кавказской, армянской национальностей, а также уроженцев Средней Азии.

Уже к моменту начала заседания у здания суда собралась толпа людей. Их предупредили об ответственности за участие в несанкционированных акциях. После оглашения приговора митингующие попытались освободить Алчинова*. Начались стычки между правоохранителями и участниками беспорядков. Полицейские применили дубинки и слезоточивый газ.

По словам Андрея Назарова, в настоящее время ситуация в городе стабилизировалась. Возбуждены уголовные дела по нескольким статьям: участие в массовых беспорядках и их организация, а также применение насилия в отношении сотрудников полиции. Проводятся необходимые следственные действия с целью уточнения степени вины участников происшествия.

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#башкирия
#суд
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Названо место крещенских купаний в Котельниках
18 января 2024, 09:15

Фото: пресс-служба администрации г.о. Котельники

Крещенскую купель с архитектурной подсветкой оборудовали на пруду усадьбы «Белая Дача» в Котельниках, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Пришедших ждут обогреваемые места для переодевания и тёплые очаги, а также горячие напитки. Территория купели будет освещена, кроме того, организована архитектурно-художественная подсветка водной глади», — говорится в сообщении.

Купания будут открыты с десяти вечера 18 января до трёх часов ночи 19 января. В это время у купели будут дежурить спасатели, врачи, полиция и волонтёры. Адрес купели: Котельники, микрорайон Белая Дача, у дома №1А. На место будет обеспечен сквозной проход со стороны ДК «Белая Дача» и Храма Виктора Воина.

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#котельники
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#купели
#праздник
#мероприятия
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В Приамурье открыли классы для подготовки военных операторов беспилотников
Два класса для подготовки военных операторов беспилотников открыли в Приамурье
18 января 2024, 05:51

Фото: iStock/alzay

В Приамурье открыли два класса, предназначенных для подготовки военных операторов беспилотных летательных аппаратов, согласно информации от правительства области.
Министерство обороны запросило эти классы для обучения бойцов, участвующих в специальных военных операциях, в управлении беспилотными летательными аппаратами. Классы, оборудованные необходимым оборудованием и мебелью, разместили один на передовой и второй в военной части в Белогорске.

Для оснащения классов выделены средства в размере примерно 6 миллионов рублей из бюджета области. Губернатор региона Василий Орлов выразил мнение, что приобретенные знания и навыки позволят военным более эффективно выполнять свои боевые задачи.

Военнослужащие 35-й армии выразили благодарность за открытие специализированных классов и их техническое обеспечение, отметив, что это позволит повысить уровень подготовки и обеспечить подразделения в зоне специального военного оперирования квалифицированными специалистами.

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#мнение
#всу
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Сельский дом культуры в России проверят на пропаганду нетрадиционных ценностей
Дом культуры в селе в Забайкалье проверят на пропаганду нетрадиционных ценностей
18 января 2024, 05:10

Фото: iSTock/Moskvich19771977

В Доме культуры села Капцегатуй Краснокаменского района Забайкалья проведут проверку на предмет пропаганды нетрадиционных ценностей. Заместитель председателя краевого правительства Виктория Бессонова сообщила об этом в своем Telegram-канале.
Поводом для проверки послужили обращения зрителей, касающиеся новогоднего представления в ДК, где, по их словам, «роль Снегурочки исполнял мальчик».

Виктория Бессонова подчеркнула, что ситуация находится под контролем, и обещала тщательно разобраться во всех обстоятельствах проведения этого мероприятия для подростков. Она также отметила, что все необходимые органы и комиссии привлечены к работе.

В тексте жалобы, предоставленной изданию «Чита.ру», жители села Капцегатуй выражают недовольство пропагандой нетрадиционных сексуальных ценностей. Сельские жители просят привлечь к ответственности главу сельского поселения и бывшую заведующую домом культуры.

После проведения собственной проверки Краевой Министерство культуры не выявило ничего противозаконного в том, что мальчик исполнил роль Снегурочки. Они подчеркнули, что речь идет о костюмированном представлении, предполагающем шуточные переодевания.

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#рф
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Кардиолог Минздрава напомнил, чем опасно купание в проруби
Кардиолог Шляхто: перед купанием в проруби нужно измерить артериальное давление
18 января 2024, 04:36

Фото: IStock/Sviatlana Lazarenka

Число обращений за медицинской помощью после Крещения обычно увеличивается из-за обострения хронических заболеваний и неожиданных реакций организма на переохлаждение, заявил главный внештатный специалист-кардиолог Минздрава России, генеральный директор НМИЦ им. В. А. Алмазова Евгений Шляхто в беседе с РИА Новости.
День Крещения Господня, отмечаемый православными христианами 19 января (по старому стилю 6 января), сопровождается традиционными купаниями в ледяной воде.

Шляхто подчеркнул, что изменения в режиме питания и физической активности в период новогодних каникул могут вызвать обострение хронических заболеваний, а переохлаждение после купания в проруби требует осторожности из-за возможных острых и хронических состояний.

Он также отметил риск серьезных осложнений, таких как инфаркт миокарда, инсульт и нарушения сердечного ритма, вызванные сосудистым спазмом вследствие резкого изменения температуры.

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Россия запретит Великобритании рыбачить в Баренцевом море
«Известия»: Россия лишит Великобританию права рыбачить в Баренцевом море
18 января 2024, 04:20

Фото: istockphoto/Ruslan Khismatov

Россия планирует запретить Великобритании вылов рыбы в водах Баренцева моря, расторгнув соглашение от 1956 года между странами, пишут «Известия».
Предложенный законопроект, внесенный Минсельхозом и МИДом России, уже получил одобрение кабинета министров. Решение принято после того, как Великобритания в марте 2023 года исключила Россию из режима наибольшего благоприятствования в торговле.

По утверждению российского кабмина, это решение не повлечет за собой значительных внешнеполитических и экономических последствий. Ранее сообщалось, что Россия увеличила поставки рыбы в Европу, несмотря на ситуацию в Украине, привлекая внимание стран Евросоюза.

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Министр обороны Франции оценил контрнаступление ВСУ
Министр обороны Франции Лекорню: контрнаступление ВСУ не оправдало ожиданий
18 января 2024, 03:54

Фото: iStock/Oleksii_Liskonih

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню выразил разочарование результатами контрнаступления украинских войск, заявив, что они не соответствовали ожиданиям.
В интервью Parisien он отметил, что украинский конфликт приходит к заморозке.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отметил превосходство российских войск в воздухе как фактор, мешающий успешному контрнаступлению. Также он подчеркнул, что у украинской армии должно быть больше средств противовоздушной обороны и контроля над воздушным пространством.

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