Утверждён февральский график приёма граждан в правительстве Подмосковья

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Опубликован график приёма граждан в приёмных правительства и органов государственной власти Московской области на февраль 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.
Помимо этого, утверждены графики личного приёма граждан в Московской областной коллегии адвокатов.
Даты приёмов доступны на сайте администрации губернатора Московской области в разделе «Обращения граждан».
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Лора Луганская