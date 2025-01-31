В Подмосковье начали отбор площадок для сдачи норм ТехноГТО на золотые значки

Фото: пресс-служба президентской платформы «Россия – страна возможностей»
В Московской области стартовал отбор площадок для сдачи нормативов технологической грамотности ТехноГТО на золотые значки. Об этом сообщили в пресс-службе президентской платформы «Россия – страна возможностей».
Комплекс ТехноГТО – часть Национальной технологической олимпиады. Получить статус очной площадки могут школы, вузы, центры дополнительного образования и другие образовательные организации региона. Приём заявок на получение статуса очной площадки продлится до 2 марта. Все условия можно найти на сайте.
Фото: пресс-служба президентской платформы «Россия – страна возможностей»
Фото: пресс-служба президентской платформы «Россия – страна возможностей»
Допуск к сдаче очных нормативов ТехноГТО участник получает после прохождения не менее пяти онлайн-нормативов на 70 и более баллов. Все задания доступны на сайте. Они максимально приближены к реальным жизненным ситуациям – от настройки безопасного интернета до работы с навигационными приложениями и ведения соцсетей. Золотой значок получают участники, успешно сдавшие два очных норматива.
Фото: пресс-служба президентской платформы «Россия – страна возможностей»
На прошедшем в Новосибирске в октябре международном форуме-выставке «Учебная Сибирь» участники ТехноГТО впервые смогли сдать очные нормативы по направлениям «Электроника дома» и «Кибербезопасность». Свои силы попробовали 43 школьника. Трое из них получили золотые значки.
Фото: пресс-служба президентской платформы «Россия – страна возможностей»
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Фото: пресс-служба президентской платформы «Россия – страна возможностей»
«Запуск первых очных площадок ТехноГТО – следующий этап развития проекта. Принимать нормативы и выдавать золотые значки смогут любые организации в любом количестве, отвечающие требованиям отбора. Сегодня в рамках проекта сдано уже свыше 50 тыс. нормативов ТехноГТО по кибербезопасности, электронике, применению беспилотников, фактчекингу и так далее. Около 2 тыс. человек заработали серебряные и бронзовые значки. Возможность сдать ТехноГТО на золотой значок появится уже весной, когда начнут работать первые площадки», – рассказал ответственный секретарь оргкомитета НТО, проректор НИУ ВШЭ, лидер рабочей группы НТИ «Кружковое движение» Дмитрий Земцов.
Фото: пресс-служба президентской платформы «Россия – страна возможностей»
Допуск к сдаче очных нормативов ТехноГТО участник получает после прохождения не менее пяти онлайн-нормативов на 70 и более баллов. Все задания доступны на сайте. Они максимально приближены к реальным жизненным ситуациям – от настройки безопасного интернета до работы с навигационными приложениями и ведения соцсетей. Золотой значок получают участники, успешно сдавшие два очных норматива.
«Постепенно очные площадки ТехноГТО откроются во всех регионах страны. Победители и призёры конкурса получают до 10 дополнительных баллов к ЕГЭ. Это значительно увеличивает шансы для поступления в выбранный вуз», – отметил гендиректор президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.
Фото: пресс-служба президентской платформы «Россия – страна возможностей»
На прошедшем в Новосибирске в октябре международном форуме-выставке «Учебная Сибирь» участники ТехноГТО впервые смогли сдать очные нормативы по направлениям «Электроника дома» и «Кибербезопасность». Свои силы попробовали 43 школьника. Трое из них получили золотые значки.
Фото: пресс-служба президентской платформы «Россия – страна возможностей»
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Лора Луганская