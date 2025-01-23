Стало известно, как Светлане Ходченковой удалось похудеть на 20 кг

Светлана Ходченкова (Фото: соцсети)
Российской актрисе Светлане Ходченковой удалось похудеть на 20 килограмм. Врач-диетолог и нутрициолог Кристина Пришвина рассказала, как 42-летней актрисе удается сохранить хорошую форму уже на протяжении долгих лет.
«Похудение Светланы Ходченковой в молодости связано с рядом факторов, которые могут включать естественные метаболические особенности, стрессы и нагрузки, а также, возможно, диетические ограничения», — рассказала Пришвина в беседе с порталом «Страсти».
По словам специалиста, источники говорят о том, что Ходченкова в молодости переживала некие личные проблемы, что могло на её эмоциональное состояние, аппетит и метаболизм.
Сама Ходченкова признавалась, что её обмен веществ с возрастом начал меняться. Теперь актриса питается более осознанно и сбалансировано. В ее рацион входят белки, овощи и полезные жиры. Такое питание помогает актрисе поддерживать свою форму. При этом она призналась, что не исключила углеводы, но регулярно тренируется, а со стрессовыми ситуациями справляется с помощью йоги и медитации.
Тем временем Пришвина отметила, что актриса, вероятно, обладает предрасположенностью к стройности. По ее словам, именно генетика играет важную роль в распределении организмом жира, его накоплению или потере. При этом без должного питания и спорта даже с хорошей генетической предрасположенностью к худобе сохранить хорошую форму невозможно, подчеркнула эксперт.
Тем не менее Ходченкова не раз говорила, что не придерживается строгих диет и никогда не худела с помощью экстремальных диет.
«Похудение и поддержание стройности Ходченковой — это результат её осознанного подхода к здоровью и внешности. Регулярные тренировки, сбалансированное питание, психоэмоциональное равновесие и здоровое отношение к своему телу — вот ключевые составляющие её успеха», — заключила нутрициолог.
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