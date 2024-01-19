«Пушистый клерк»: Уволенный из-за доноса кот Сергей сменит место работы

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Сергей «работал» в магазине почти 3 года: он наблюдал за продавцами и фотографировался с покупателями. В 2022-м кота признали сотрудником года. Но зверя вынуждено уволили после жалобы одного из клиентов в Роспотребнадзор. Эта новость шокировала местных жителей, и они начали собирать подписи за то, чтобы их кота вернули.
«Мы постарались найти выход из ситуации с максимальной пользой для кота Сергея», — заявили представители магазина, где работал кот .
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