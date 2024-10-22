Уволился мэр Моршанска Банников, известный скандалом после слов сестре бойца СВО

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В Тамбовской области уволился мэр Моршанска Алексей Банников, известный скандалом после его слов в адрес сестры бойца СВО. Об этом сообщает 68news.ru. Отмечается, что градоначальник ушел в отставку по собственному желанию.
По информации портала, Банников проработал на посту мэра Моршанска почти 9 лет — с декабря 2015 года. На его место, сообщает издание, с приставкой «и.о» поставили первого заместителя — Романа Поленкова.
Напомним, в июле 2024 года Банников привлек внимание общественности, когда вручал орден Мужества сестре погибшего участника СВО, заявив во время церемонии, что ее брат отдал жизнь для благоустройства Моршанска. Женщина в этот момент стояла рядом и плакала.
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Напомним, в июле 2024 года Банников привлек внимание общественности, когда вручал орден Мужества сестре погибшего участника СВО, заявив во время церемонии, что ее брат отдал жизнь для благоустройства Моршанска. Женщина в этот момент стояла рядом и плакала.
«Чтобы были спортивные площадки, чтобы мост наш наконец-то отремонтировали, чтобы набережная у нас была», — гордо произнес мэр.Читайте также:
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