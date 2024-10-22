Оружием из зоны СВО украсили школу в российском регионе

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В Воронеже коридор одной из школ украсили трофейным оружием, привезенным из зоны СВО. Об этом пишет издание «Подъем», публикуя фотографии, на которых видны чехлы от противотанковых ракетных установок и украинский БПЛА, висящие с потолка.
Издание отмечает, что директор школы рассказал об отдельном помещении для музейных экспонатов, но там хранятся вещи другой тематики — «всякие прялки, самовары и все остальное», потому вооружение решили развесить в холле.
Откуда у учебного заведения взялись трофеи, директор рассказывать не стал.
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