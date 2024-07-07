Российский мэр заявил, что солдат ВС РФ погиб на СВО ради благоустройства города

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В Тамбовской области мэр Моршанска Алексей Банников во время вручения ордена Мужества сестре погибшего контрактника заявил, что ее брат отдал свою жизнь ради благоустройства города. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
«Чтобы были спортивные площадки, чтобы мост наш наконец-то отремонтировали, чтобы набережная у нас была», — говорил мэр во время вручения награды.
Уточняется, что сестра погибшего в этот момент плакала. Слова Банникова возмутили общественность.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова