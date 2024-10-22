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Многим бойцам ВСУ надоело воевать. Об этом рассказал украинский пленный Дмитрий Рутковский, говорится в сообщении Минобороны РФ.
По словам Рутковского, в его батальоне «идейных не так уж и много». Он пояснил, что пошел воевать, так как его семье пообещали проблемы.
Пленный добавил, что ВСУ несут очень большие потери в Курской области.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Пленный добавил, что ВСУ несут очень большие потери в Курской области.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова