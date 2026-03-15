Узбекистан лишился «последней гражданки СССР»
Жительница Узбекистана более 30 лет прожила с паспортом СССР прежде, чем оформила новый документ. Об этом сообщили в пресс-службе министерства юстиции Узбекистана.
Женщина не обращалась в МФЦ, органы внутренних дел или Государственную миграционную службу для замены паспорта. Из-за этого её старый документ не был своевременно заменён на паспорт гражданина Республики Узбекистан. Согласно информации ведомства, 14 марта ей оформили ID-карту гражданина Узбекистана.
Ранее в социальных сетях появилась информация о «последней гражданке СССР», проживающей в Самарканде. В министерстве выяснили, что более 30 лет с паспортом СССР живёт Онархол Холдоровна Кубаева, родившаяся 21 декабря 1972 года в Нуратинском районе. В 1992 году она вышла замуж и переехала в другой район Самаркандской области.
