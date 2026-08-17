В России заметили рост спроса на аренду квартир

17 августа 2026, 16:20

Риелтор Бендриков: в России растет спрос на долгосрочную аренду жилья

Фото: iStock/LENblR

В России растет спрос на долгосрочную аренду жилья. Риелтор, эксперт по недвижимости Олег Бендриков связал это с увеличением процентных ставок по ипотеке.





В разговоре с URA.RU эксперт уточнил, что средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Москве составляет порядка 50-60 тысяч рублей в месяц. Ипотека на сегодняшний день является недоступной для многих россиян, поэтому спрос на аренду жилья остается повышенным.





«В пределах 70 тысяч рублей арендное жилье ищут студенты или молодые семьи. Объекты дороже готовы рассматривать семьи с детьми и люди, которые приезжают в город по работе и им нужна квартира на долгий срок — от года», — добавил Бендриков.