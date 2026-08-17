В России заметили рост спроса на аренду квартир
Риелтор Бендриков: в России растет спрос на долгосрочную аренду жилья
В России растет спрос на долгосрочную аренду жилья. Риелтор, эксперт по недвижимости Олег Бендриков связал это с увеличением процентных ставок по ипотеке.
В разговоре с URA.RU эксперт уточнил, что средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Москве составляет порядка 50-60 тысяч рублей в месяц. Ипотека на сегодняшний день является недоступной для многих россиян, поэтому спрос на аренду жилья остается повышенным.
«В пределах 70 тысяч рублей арендное жилье ищут студенты или молодые семьи. Объекты дороже готовы рассматривать семьи с детьми и люди, которые приезжают в город по работе и им нужна квартира на долгий срок — от года», — добавил Бендриков.
Он уточнил, что рынок аренды сегодня не перенасыщен, поэтому собственники редко делают скидки. При этом торг на две тысячи рублей при стоимости в 50-60 тысяч эксперт назвал странной историей и не исключил, что с подобным арендатором могут впоследствии возникнуть проблемы.