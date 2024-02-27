Уже более 2,2 тысяч подмосковных педагогов получили компенсацию аренды жилья

Фото: пресс-служба Минобразования МО
Свыше 2,2 тысяч учителей Московской области уже получили компенсацию за аренду жилья, положенную им с 1 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе Минобразования региона.
Выплата составляет 20 тысяч рублей. Она полагается преподавателям семи направлениям: русского языка и литературы, математики, информатики, физики, химии, биологии и начальных классов.
Выплату могут оформить учителя муниципальных или государственных школ, у которых нагрузка – не менее 27 часов, а для учителей начальных классов – не меньше 25 часов. У педагога, а также его детей, супруги или супруга не должно быть служебного или собственного жилья на территории Московской области.
Подать заявление на компенсацию можно на региональном портале госуслуг.
В Минобразования напомнили, что, помимо компенсации аренды жилья, в Подмосковье предусмотрены и другие меры поддержки педагогов. Так, молодой специалист может получить пособие 150 тысяч рублей – 50 тысяч при трудоустройстве и ещё 100 тысяч – по окончании второго года работы. Также им положена ежемесячная доплата в 6 тысяч, если они утраиваются на работу впервые.
Ежемесячная надбавка в 11 тысяч рублей предусмотрена за классное руководство. Кроме того, педагоги Подмосковья могут стать участниками программы «Социальная ипотека» и получить квартиру от государства. Останется только выплатить проценты по кредиту.
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«Цель – поддержать учителей, которые уже работают в регионе, а также создать условия для привлечения новых педагогических кадров. На сегодня выплату уже получили более 2,2 тысяч педагогов», – сказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина, слова которой приводит пресс-служба.
Подать заявление на компенсацию можно на региональном портале госуслуг.
В Минобразования напомнили, что, помимо компенсации аренды жилья, в Подмосковье предусмотрены и другие меры поддержки педагогов. Так, молодой специалист может получить пособие 150 тысяч рублей – 50 тысяч при трудоустройстве и ещё 100 тысяч – по окончании второго года работы. Также им положена ежемесячная доплата в 6 тысяч, если они утраиваются на работу впервые.
Ежемесячная надбавка в 11 тысяч рублей предусмотрена за классное руководство. Кроме того, педагоги Подмосковья могут стать участниками программы «Социальная ипотека» и получить квартиру от государства. Останется только выплатить проценты по кредиту.
Читайте также:
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В Подмосковье учителя и преподаватели СПО могут воспользоваться «Бюджетной ипотекой»
Лора Луганская