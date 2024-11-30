Уже не снайпер: Муж «королевы марафонов» Блиновской ремонтирует дроны

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Алексей Блиновский, супруг арестованной «королевы марафонов», больше не снайпер. Он оперативно перевёлся из подразделения на передовой и теперь занимается ремонтом беспилотников.
По словам сослуживцев, сейчас Блиновский проходит службу в части 5-й отдельной мотострелковой бригады, расквартированной недалеко от Курахово в Донецкой Народной Республике, сообщает телеграм-канал Mash. После возвращения из Москвы в роли снайпера он был на передовой всего несколько раз. Сейчас Алексей работает в тылу. Он занимается дооснащением беспилотников и помогает тренировать новобранцев.
В начале сентября супруга «королевы марафонов» задержали прямо в боевой части на Донецком направлении. За неявку по повестке в Следственный комитет для ознакомления с материалами уголовного дела по неуплате налогов. При этом он знал, что его ищут, и именно поэтому попросил командование отправить его не передовую. Там Блиновский занимался подвозом боеприпасов, что помогало не задерживаться подолгу на одном месте.
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