Алексея Блиновского привлекли к следственным действиям по делу Пашаева

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Муж «королевы марафонов» Елены Блиновской Алексей Блиновский привлечен к следственным действиям в рамках уголовного дела в отношении экс-адвоката Эльмана Пашаева. Об этом пишет ТАСС.
Согласно информации источника, по этой причине Блиновский не вернулся к месту службы в зону спецоперации. Уточняется, что осужденного Пашаева подозревают в мошенничестве на сумму более 46 млн рублей.
Напомним, бывшего адвоката Эльмана Пашаева задержали в Москве 17 сентября этого года по подозрению в особо крупном мошенничестве. По данным следствия, в феврале он убедил Алексея Блиновского, что за крупное денежное вознаграждение сможет освободить супругов от уголовной ответственности по их делу.
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Екатерина Коршунова